Juan Carlos Girauta desenmascara a Miquel Iceta revelando su estratagema para medrar en política

Conoce sobradamente al personaje y no le extraña en absoluto que haya conseguido ser ministro.

Juan Carlos Girauta, cuyos inicios políticos se situaron en la izquierda, concretamente en el PSC-PSOE, cuenta este 28 de enero de 2021 en su tribuna de ABC los métodos utilizados por Miquel Iceta para medrar en política.

El exdiputado de Ciudadanos se sabe al dedillo las técnicas utilizadas por el ya ministro de Política Territorial para, sin aparentemente hacer nada relevante, seguir en la pomada después de varias décadas.

Iceta es de los políticos que no solo ha sabido amoldarse al paisaje. Es que él mismo es el paisaje o, cuando menos, la pieza clave y permanente.

Ha estado siempre en todas las decisiones, en todas las situaciones, ha seleccionado a cargos, se conoce como la palma de la mano los despachos, las sedes y ha sabido aguardar con paciencia felina su momento e invitar a otros a que se pegaran el cacharrazo político.

Recuerda Girauta que Iceta parece inmune a cualquier situación de crisis en el PSC-PSOE y como vio pasar a varios secretarios generales del partido y a él jamás le afectó o le perjudicó lo más mínimo.

Raventós, Obiols, Serra o Navarro fueron pasando por un particular calvario hasta que Iceta consiguió ser quien mandase oficialmente en la formación, algo que vino haciendo de facto y arruinando las carreras de los primeros presidentes socialistas en el Palacio de la Generalitat, Pasqüal Maragall y José Montilla.

Lo jugoso del texto de Girauta es como el hoy ministro de Política Territorial trataba a aquellos que decidían no seguir las consignas del partido o, incluso, decidían dejar la militancia del PSC-PSOE:

Lo conocí cuando teníamos veinte años. Yo ingenuamente estudiaba. Él astutamente estaba siempre en los lugares oportunos, en los espacios físicos que nunca iba a dejar. Cuando escapé a los veinticinco de la secta socialista, en el año 86, justo antes de las segundas elecciones que ganaría González, mi desprecio hacia el PSC no podía ser mayor. Me parecía un partido de nacionalistas vergonzantes, consideraba inconcebible seguir ahí. Por eso todo lo que concierne a Iceta desde entonces me parece inconcebible. Por supuesto, tan pronto como devolví el carnet me retiró la palabra. En la secta solo existe el dentro. El dentro es el Universo.