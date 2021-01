Inda: «Abascal, sentido de Estado era haberse negado al plan oscurantista de Sánchez»

Han pasado cerca de 48 horas y aún pocos entienden la decisión de VOX de salvar los muebles al PSOE de Pedro Sánchez.

El partido de Santiago Abascal, en el pleno del Congreso de los Diputados del 28 de enero de 2021, decidía, contra todo pronóstico, abstenerse en la votación en la que se daba luz verde para que Pedro Sánchez manejara sin mayor control los fondos procedentes de Europa para restañar las muchas heridas económicas que está dejando la pandemia del coronavirus.

Esa abstención anunciada previamente por Iván Espinosa de los Monteros venía a chocar frontalmente con lo que minutos antes había manifestado en la tribuna del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Según el portavoz del partido ‘verde’, el plan de Pedro Sánchez era «oscurantista y una puerta abierta a la corrupción».

Este cambio de criterio, vendido por los de VOX como una decisión que entronca directamente con el sentido de la responsabilidad y de Estado, ha puesto de los nervios a Eduardo Inda.

El director de Okdiario y columnista del diario La Razón no entiende en absoluto la estrategia de la formación de Santiago Abascal, sobre todo porque entiende que su partido tiene a gente perfectamente preparada, mucho más si cabe si se la compara con los miembros del PSOE, Unidas Podemos o toda la patulea independentista.

Inda asegura que no sale aún de su asombro por este patinazo de VOX:

Asevera Eduardo Inda que no comprende ese giro ofrecido por Iván Espinosa de los Monteros para dar oxígeno a un presidente del Gobierno que se había quedado huérfano de la victoria ante el seguro voto en contra de la ERC de Gabriel Rufián:

Critica con dureza al portavoz de Santiago Abascal en la Cámara Baja por tratar de vender que su abstención fue por «sentido de Estado»

Espinosa, sentido de Estado es todo lo contrario: es decir no a un plan oscurantista a más no poder, que lo manejará Sánchez personalmente desde Moncloa y que se convertirá –Dios quiera que me equivoque– en el mayor caso de corrupción de España, en Ali Babá y los 40 ladrones, en una merienda de negros que dejará reducida a la condición de juego de niños los ERE o el caso Pujol. ¿Sabéis, Santi e Iván, cuánto es el 3% de 140.000 millones? Ya os lo digo yo: 4.200 kilazos del ala. Pues eso. Con esta chusma no se puede ir ni a heredar a Amancio Ortega.