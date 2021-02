Rafael López Charques: «De oca a oca»

Podemos aventurar, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de españoles nos hemos entretenido muchas horas con un juego de mesa, la oca. Hemos pasado ratos agradables delante del tablero. Por lo tanto todos recordamos aquello de que “de oca a oca y tiro porque me toca”

Es lógico suponer que muchos de nuestros políticos, incluidos los que configuran el no gobierno, también habrán practicado el citado juego. No lo dudamos porque el estribillo que se decía en el mismo no lo han olvidado. Es más, parece que lo han actualizado y lo aplican prácticamente todos los días. Ahora dicen “de cuento a cuento y sigo con mis cuentos”

Sí, porque cuentos son lo que nos cuentan, valga la redundancia, un día sí y otro también. Cuando nos dicen que van a hacer una cosa, tenemos bastantes probabilidades de que hagan lo contrario o nada. Sin embargo hay que reconocerles que hasta ahora les está dando bastante buen resultado. El ciudadano español está demostrando que es pacífico y tranquilo, aguanta y aguanta, aunque les aconsejamos que no se duerman en los laureles, pues todo tiene siempre un límite.

Deducimos que se consideran muy listos y que siempre podrán manejar la situación a su conveniencia, pero nos permitimos aconsejarles de que debieran ir con más humildad por la vida, pues solo hay que repasar la historia para comprobar que “torres más altas han caído”

Estando nuestro país inmerso en una terrible crisis, en parte provocada por la pandemia, no se puede negar, nadie de los que podemos considerar como responsables ha dimitido. Da la impresión de que, para ellos, las cosas ocurren por arte de magia, nadie sabe el por qué, por lo tanto mientras “vengan días y caigan panes”, a vivir.

En cuanto al problema médico nos han vuelto locos con todo lo que no han dicho. Hoy blanco, mañana negro, pasado quizás gris, y al siguiente quien sabe, después ya veremos o puede que. Lo único que sabemos cierto es que la situación sigue empeorando y los fallecidos aumentan.

Hay multitud de profesionales que han tenido que cerrar sus negocios y gran número de trabajadores están en la calle. A todos se les iba a ayudar, pero cada vez son más numerosas las protestas en el sentido de que las ayudas no llegan y en el mejor de los casos tardan mucho, aunque le gente tenga que comer todos los días.

El desgobierno ante estas situaciones sigue con sus cuentos, haciendo cierto el dicho de que “las promesas se las lleva el viento”

Nos enteramos de que una alta carga morada ha sido citada a declarar por una demanda que le ha interpuesto una antigua empleada de hogar por tenerla sin asegurar. Es curioso, parece que los morados tienen cierta tendencia a lo mismo, pues ya es la segunda persona del grupo que se enfrenta al mismo problema. Suponemos que como en caso del anterior, habrá sido un error sin mala intención. Ahora bien si lo hace usted, es un desalmado que se aprovecha de la necesidad de la gente para explotarla. Al menos eso es lo que nos cuentan.

También nos cuentan que si suben los impuestos es por estricta necesidad, para poder hacer frente a los gastos necesarios para que el país funcione. Bien, pero no nos cuentan el despilfarro que realizan continuamente en gastos innecesarios, para su mayor lucimiento.

Ahora bien, cosas que deberían contarnos, no nos las cuentan, como es la verdad sobre el alcance del acuerdo que han firmado sobre Gibraltar. Los de la colonia han conseguido libre circulación por Europa y la desaparición de la verja. ¿Nosotros? Cuéntenos el que, estamos ansiosos de saberlo.

Rafael López Charques