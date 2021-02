Losantos: «Sustituyan las elecciones de Illa por el CIS de Tezanos, ofenderá más pero infectará menos»

Comienza a ponerse la cosa de color hormiga en Cataluña de cara a la cita electoral del 14 de febrero de 2021.

De los cerca de 80.000 miembros (entre titulares y suplentes) que tendrán que conformar las mesas para esos comicios autonómicos, unos 20.000 ya han recurrido su llamamiento basándose en la situación sanitaria que está sufriendo la región.

Ya hay quien considera que la precipitación y las ansias de usar ya la baza de Salvador Illa como líder del PSC-PSOE, con buenas perspectivas demoscópicas de celebrarse las elecciones en la fecha prevista, han provocado un auténtico temporal cuyas consecuencias pueden no haberse calibrado al detalle.

Federico Jiménez Losantos comenta este 5 de febrero de 2021, tanto en su editorial de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) como en su columna de El Mundo, que el empeño en celebrar sí o sí esta convocatoria con las urnas para elegir nuevo inquilino en la Generalitat puede acabar suponiendo un 8-M bis.

El comunicador de Orihuela del Tremedal (Teruel) tiene claro lo que piensa de esta cita política que se celebrará el 14-F si no hay nadie que lo remedie:

Las elecciones en Cataluña se revelan cada vez más claramente como un nuevo 8-M, una fechoría de los socialistas para lograr sus fines políticos a costa de los enfermos y los muertos por el Covid-19.

Recuerda Losantos que el candidato socialista dio el visto bueno a ejercer esa nueva función, la de aspirante a presidente catalán, siendo aún ministro de Sanidad y, de paso, negó por activa y por pasiva tomar medidas más restrictivas en Cataluña, que hubieran dado al traste precisamente con las elecciones el 14 de febrero de 2021, pese a que la tasa de contagios era muy superior a la que tuvo Madrid en octubre de 2020 y ahí a Illa no le tembló el pulso para decretar un estado de alarma sui géneris y perimetrar la región.

Es más, el periodista de esRadio aporta este dato que no tiene vuelta de hoja ni interpretación posible:

Las elecciones catalanas las convocó Illa con más de 800 casos por 100.000 y negó a varias comunidades el confinamiento que entonces impuso, con unos ‘expertos’ que son como su ética: inexistentes.

El problema de este empeño en celebrar sí o sí los comicios es que el propio juez Santiago García, de la Junta Electoral, que optó por no esperar hasta el 8 de febrero de 2021 para ver si era factible o no suspender los comicios, está viendo horrorizado la cantidad de miembros de mesa que están empezando a reclamar su derecho a no exponerse a un contagio durante la jornada de votaciones y ahora no sabe cómo responder ante este auténtico obstáculo.

Y en el caso de que se optase por echarse la manta a la cabeza y seguir adelante con el 14-F, incluso en el supuesto de que la Justicia diese la razón a los recurrentes, surgiría otro problema. La ley establece que en el caso de que los miembros de la mesa no acudiesen a la misma, habría que reclutar a los primeros votantes que se acercaran a los centros de votación.

La cuestión es que en la primera franja se ha previsto que voten las personas más vulnerables, especialmente los ancianos y personas con problemas de movilidad

Losantos sentencia su tribuna con una petición inequívoca, que se aplacen las elecciones o, aunque sea algo ofensivo, que usen para conformar el Parlamento catalán el CIS de Tezanos. Al menos no habrá riesgo de un contagio tan elevado: