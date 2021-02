Losantos: «Era conveniente que el PP abandonase su sede, pero justo ayer no era el día de anunciarlo»

Es lo que popularmente se llama matar moscas a cañonazos.

El Partido Popular, ante el pésimo resultado obtenido en Cataluña en las elecciones del 14 de febrero de 2021, ha optado por una drástica decisión.

Pablo Casado, al que en las últimas fechas no le paran de venir malas noticias, el revés en las urnas y la reactivación del ‘caso Bárcenas‘, ha decidido que el problema de su formación es seguir en la sede actual, en la madrileña sede de Génova 13 y, por tanto, anunció el 16 de febrero de 2021 que dejaba la misma a la mayor celeridad posible.

Sin embargo, uno de los periodistas que más veces ha insistido en que el Partido Popular debería de haber abandonado el actual edificio, Federico Jiménez Losantos, se muestra crítico con el día elegido por su presidente, Pablo Casado, para avanzar ese hecho a los medios de comunicación.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) y columnista de El Mundo comentaba este 17 de febrero de 2021 que el PP no se había destacado por el don de la oportunidad al adelantar sus intenciones justo en un día en el que hay cosas mucho más relevantes que resolver que la necesidad de irse de Génova 13.

Losantos reconoce que él ha sido y es muy machacón con ese tema de que los populares debían haberse ido hace tiempo de ese edificio:

Cierto que llevo años pidiendo eso, que es un lugar horripilante, con despachos con muebles siempre renovados y desacerados, entre la sucursal de un banco y el escaparate piramidal. Además es una sede gafe con el número 13. La sede es un trozo de hormigón. Pero, ¿qué culpa tiene la sede de que dentro se robe o no se robe? Se ve que la presunción de inocencia que los políticos reclaman para los suyos y sólo para los suyos, no alcanza al hormigón de Génova 13, a su peligrosísimo aparcamiento subterráneo, donde todo coche deja su pintura como tarjeta de visita, ni a la moqueta irredimible, ni a la cruda iluminación.

Para el periodista turolense, Pablo Casado erró en su anuncio porque justo ayer, 16 de febrero de 2021, aún rumiando el varaplo en los comicios catalanes, no era el día de priorizar el asunto de la mudanza:

La única reacción a la catástrofe en la campaña catalana y al éxito de VOX es largarse de la sede. Irse de la sede por la supuesta financiación de la caja B de Bárcenas es la nueva factura que ha decidido pagar el PP, a pesar de que Teodoro García Egea había dicho la noche electoral que no pensaban pagar una factura más.

Federico Jiménez Losantos tiene claro que alguien está azuzando a Pablo Casado a tomar decisiones precipitadas y alejadas del tiempo adecuado:

No sé a quién se le habrá ocurrido esta sandez.

Asimismo, propone como posible nueva sede la que tiene Ciudadanos en la calle Alcalá, prácticamente enfrente de la plaza de toros de Las Ventas. Asegura que como ambos partidos parecen en fase de liquidación, pues por lo menos que compartan edificio:

Casado insiste en retar a la hemeroteca: no había pasado una hora del anuncio del desalojo y ya corría por las redes una declaración del entonces afeitado diciendo que el PP debía cambiar de hábitos, no mudarse a la casa de enfrente. Cambiar política debes, que la sede no hay por qué, diría el cojo egregio. Por cierto, la sede de Ciudadanos cae en Las Ventas. También.