Eduardo Inda: «La gran duda es saber si Sánchez consentirá que el Gobierno sea Hasel»

Ya lo dice el clásico, de estos barros, estos lodos

Y cuando en el Gobierno de España hay integrantes que han dado cuerda a personajes de la calaña de Pablo Hasel, normal que ahora se haya montado un auténtico quilombo y que la parte socialista vea con pavor como se pretenden blanquear los delitos de este supuesto cantante.

Porque no hay que llamarse a engaño, la presencia de Pablo Iglesias y sus cuates de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez es todo un reclamo para que personajes como el rapero encarcelado puedan decir y hacer lo que les venga la real gana porque siempre contarán con una justificación por parte de los morados.

Este 20 de febrero de 2021 el periodista Eduardo Inda, en su tribuna en el diario La Razón, escribe certeramente que ahora mismo Hasel es el Gobierno, pero teme que el jefe del Ejecutivo acabe dejándose devorar la merienda por Pablo Iglesias y que el propio gabinete acabe siendo Hasel:

Antes los delincuentes tenían en el Gobierno a sus más enconados enemigos. Lo normal en un Estado de Derecho. Ahora cuentan en el Consejo de Ministros con sus más firmes y valiosos defensores. Que Hasel es el Gobierno está claro, la gran duda es si Sánchez va a consentir que el Gobierno sea Hasel. Que parece lo mismo pero no es lo mismo. De momento, es que sí.

El también director de Okdiario desmonta el argumento falaz que enarbolan los podemitas y otros progres de carnet para oponerse al encarcelamiento de Hasel.

Según los Iglesias, Echenique, Cintora o Évole, al pseudoartista le han metido en la trena por sus canciones, pero lo cierto es que, tal y como expone Eduardo Inda, eso es una burda mentira. Al cantante le han caído meses (y pueden ser hasta un par de años) por joyas como esta que expone el periodista navarro:

El mantra goebbelsiano de esta banda no cuela: al niño de papá Hasél no le han condenado por cantar. No. Le han metido dos años de cárcel por pedir que se ponga un coche bomba a Patxi López, por incitar a la ciudadanía a «clavar un piolet a José Bono en la cabeza» y por invitar a pegar tiros en la nuca a los dirigentes del PP. Esta apelación al terrorismo le costó una primera condena de dos años de cárcel y una segunda de seis meses.