Vallés: «La agigantada debilidad de la oposición es un vergel para el desunido Gobierno Sánchez-Iglesias»

Los resultados electorales en Cataluña en la cita electoral del 14 de febrero de 2021 han dejado un dato preocupante para los rivales del Gobierno socialcomunista.

Si se trasladase el comportamiento de los ciudadanos en esa convocatoria autonómica a todo el territorio español, la fragmentación que puede darse en los partidos de centro derecha sería tan salvaje que hasta el desunido Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podrían ver atornillada su permanencia en el Palacio de La Moncloa.

Vicente Vallés, en La Razón de este 21 de febrero de 2021, escribe sobre esa endeblez creciente en los partidos que conforman el espectro del centro conservador de España y asegura que, empezando por la principal formación, el PP de Pablo Casado, tiene que ejecutar una ardua tarea de cara a los próximos comicios, que en principio, si no hay alteraciones, serán a finales de 2022 en Andalucía.

Cree el presentador de las noticias de Antena 3 que al líder del partido de Génova 13 le hubiera venido de perilla que la cita electoral del 14-F se hubiera celebrado en Madrid y no en Cataluña, que a buen seguro que una Isabel Díaz Ayuso habría alegrado el rostro de Pablo Casado.

Sin embargo, como bien apunta Vallés:

El presentador de los informativos de la primera cadena de Atresmedia no es que descubra la fórmula de la Coca Cola, pero sí que da una receta a los partidos del centro conservador que siempre ha dado resultado, presentarse bajo una misma marca electoral:

El centro derecha acrecienta sus posibilidades de gobernar cuando sus votantes concentran el apoyo electoral en una única opción. Ahora hay tres, y cada una de ellas busca la manera de expulsar del corralito a las demás para hacerse con el control de ese espacio político al completo. Pero esa labor, de momento, no la están realizando sus votantes, que siguen divididos en cuatro alternativas: PP, VOX, Ciudadanos y la abstención por aburrimiento.

Finalmente, Vallés, amén de considerar que el varapalo sufrido por el PP el 14-F no se sustenta solo en el tema de Bárcenas o de seguir en la actual sede de Génova 13, deja caer sobre el tapete un nombre recurrente dentro del PP, el presidente de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, como bálsamo de Fierabrás para la recuperación demoscópica de los populares.

Eso sí, deja claro que aunque sería un remedio ideal, existen dos obstáculos difícilmente sustanciables. El primero, la propia negativa del líder gallego en 2018 a pelear por la sucesión de Mariano Rajoy alegando que él se debía a sus votantes y, el segundo, que hace solo unos meses, siete, revalidó en las elecciones autonómicas su mayoría y, por tanto, no se entendería que este dejase el Ejecutivo en Galicia siete meses después de ganar en julio de 2020:

La ‘operación Feijóo’ no es tan obvia. Es un problema de tiempos. Hace tres años, Feijóo decidió no competir por la sucesión de Rajoy. Dijo que se debía a los gallegos y que no podía abandonar su responsabilidad. Ahora, ese inconveniente es casi más acentuado, porque Feijóo ganó las elecciones en julio, hace apenas siete meses. El criterio que valía tres años atrás debería ser el mismo ahora.