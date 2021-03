Daniel Portero: «Sánchez utiliza a las víctimas de ETA para apisonar el relato verdadero del terror»

Pocos, muy pocos, se tragan el acto propagandístico que Moncloa perpetró en la jornada del 4 de marzo de 2021.

Lo que pretendía ser un gesto de desagravio con las víctimas de ETA, se convirtió en un auténtico despropósito en el que se buscó no poner en riesgo el pacto con EH Bildu, es decir con el etarra Arnaldo Otegi.

Este 5 de marzo de 2021, en el diario El Mundo, el presidente de la asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, escribe un artículo en el que deja muy claro que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene el más mínimo disimulo a la hora de utilizar a quienes han sufrido la lacra del terrorismo para amoldar su discurso a los pactos que mantiene con los herederos políticos de ETA.

El problema es que no es la primera vez que comete una pifia de tamañas dimensiones.

Ya en el mes de octubre de 2018 quiso hacerse la foto con las víctimas de ETA con una entrega ridícula de armas y de documentación incautada en Francia.

Pero ahora, en marzo de 2021, ha ido más lejos, según denuncia Portero:

Además, llama poderosamente la atención de que mientras por un lado se realizaba este acto, al otro lado del telón, Miquel Iceta, el ministro de Política Territorial y Función Pública ya tenía cerrada la transferencia en materia penitenciaria para que el País Vasco ejerza esa competencia desde el 1 de abril de 2021.

Curiosamente, además, después de que, tal y como semanalmente denuncia la Asociación del Víctimas del Terrorismo, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acerque a media decena de presos etarras a cárceles del País Vasco o a prisiones de comunidades próximas.

El también diputado del PP en la Asamblea de Madrid no duda de que todo se debe al precio que EH Bildu le puso a Pedro Sánchez para poder estar en La Moncloa:

Y a renglón seguido está la cesión de las competencias judiciales en lo tocante a la ejecución de las penas de cárcel. Dicho en román paladino, en tres años los magistrados de las comunidades autónimas podrán poner en libertad a terroristas y golpistas sin tener que dar explicaciones al juez de vigilancia central.

Para Portero, con todo este cuadro, no hay nada que celebrar, máxime cuando hay cerca de 400 asesinatos con el sello de ETA que aún, a estas alturas, no se han esclarecido:

Ayer Sánchez adornaba y maquillaba sus palabras en un discurso delante de Guardias Civiles y víctimas del terrorismo que tanto han sufrido, mientras el Ministerio de Justicia estudiaba la forma de despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo de ETA. Durante el acto de Valdemoro, hubo un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terrorismo. El mismo minuto de silencio que dedicó Sánchez en Senado al etarra fallecido en la cárcel de Martutene en septiembre de 2020. Ayer no había nada que escenificar ni celebrar. No lo podremos hacer hasta que se haya hecho justicia a los 376 asesinatos sin resolver. El relato verdadero del terror cometido por ETA durante más de 50 años no se escribe con pantomimas. La verdad se escribe haciendo justicia.