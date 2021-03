Rafael López Charques: «Abramos ojos y oídos»

Un viejo refrán español nos dice que “no hay mejor ciego que el que no quiere ver, ni mejor sordo que el que no quiere oír”. Por desgracia para el país, y beneficio para nuestros no queridos dirigentes, parece que son numerosos los compatriotas que se comportan como ciegos y sordos.

Efectivamente, o no ven, o no oyen, o cada vez tienen más dormido el cerebro, y así, si no me entero de nada, no me preocupo por nada y soy feliz. Es una forma de enfocar la vida, con la que no estamos de acuerdo, pero como abogamos por la libertad, en principio consideramos tan respetable como otra.

El problema surgirá cuando esa apatía, que facilita el camino al desastre, nos lleve al mismo. Entonces todo serán lamentaciones, nadie será responsable de nada, todos seremos las víctimas del desgobierno, olvidándonos de la corresponsabilidad que todos tenemos. En definitiva, adoptaremos la postura de nuestros dirigentes que, salvo pocas excepciones, nunca reconocen errores en sí mismos, siempre los tienen los demás.

Con todo lo que nos está cayendo encima, en todos los ámbitos, la gran noticia y preocupación nacional ha sido la vacunación de las infantas.

En primer lugar, y en contra de lo que han difundido algunos medios, no son parte de la casa real desde que su hermano accedió al trono, son unas personas particulares. En segundo lugar, se han vacunado en un país asiático, por lo que no han quitado la vacuna a ningún español, ni se las hemos pagado nosotros. En cualquier caso nos extraña el revuelo que han armado algunos, muy inferior al montado contra los que alguna prensa llama los “vacunajetas”, personajes notables en diversos ámbitos de la vida española, que se han vacunado, y nosotros pagado, cuando les ha dado la gana, saltándose todos los cauces establecidos, porque yo soy yo. La razón seguramente estriba en que cuando les conviene se vuelven afónicos.

Como era de esperar una ministra ha dicho en la tele que tal hecho “contribuye más al descrédito de la institución monárquica y que hace que muchos ciudadanos y ciudadanas se pregunten por la utilidad de esta institución” ¿Se ha preguntado ella por cuantos ciudadanos y ciudadanas estamos convencidos de la inutilidad de su ministerio?

También dijo “que entre la ciudadanía hay una sensación de trato de favor y de privilegios” Suponemos que se refería a lo que pensamos sobre los colegas que ha enchufado o a alguna niñera y camarera.

Por cierto que preguntada la ministra si admitiría que una comisión investigase el tema, se limitó a decir que pasaría como en otros casos que han quedado archivados, pero el daño estaba hecho. Siguiendo este razonamiento, a partir de ahora que no se investigue nada, porque si el investigado es inocente se le hace daño y si es culpable mejor para él. Ejemplar.

Sigan así españolitos, conformándose, por ejemplo con no poder irse de vacaciones, entre otras causas por la penuria económica generalizada, mientras que “cum fraude” se ha pasado, con sus amigos, tres semanas de descanso en dos palacetes del Estado, que hemos pagado entre todos.

Cuando un partido pidió explicaciones en el Congreso de tal hecho, obtuvo como respuesta que eso pertenece a “la esfera de la vida privada y familiar” del presidente. Eso es cierto en principio, pero solo hasta que los que pagamos somos la plebe. ¿Qué les parece compatriotas?

Hacemos estas reflexiones por estar muy preocupados por el conformismo de una parte notable de la población. Cada uno en la medida de sus posibilidades, y todos tenemos alguna, deberíamos hacer patente nuestro descontento, luego no nos lamentemos.

No olvidemos que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, y no olvidemos que España se merece unos gobernantes mucho mejores.

Rafael López Charques