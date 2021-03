Carlos Dávila: «El PP se juega todo con Ayuso»

Si es verdad, que parece lo que lo es, que Pablo Casado está absolutamente conforme con la decisión de Isabel Díaz Ayuso de convocar elecciones en la Comunidad de Madrid, no lo es menos que el PP nacional se juega muchísimo en este envite de gran envergadura. Es de prever que sus dirigentes hayan analizado todos los riesgos.

Por lo pronto, el presidente del PP tiene que haber calculado si este órdago afecta no sólo a Madrid, sino también a dos regiones claves para su devenir electoral: Andalucía y Castilla y León donde PSOE por su cuenta y riesgo también ha firmado su moción. En ambas tiene el PP un pacto suscrito que, hasta ahora, y en contra de lo que venido sucediendo en la región madrileña, se ha sostenido sin demasiados problemas.

En Madrid, Aguado ha sido un desleal de tomo y lomo; no ha sucedido así con Marín en Andalucía o con Igea en Tordesillas.

Sin embargo, la pregunta es la siguiente: dado que ha sido el Ciudadanos de Inés Arrimadas quien ha quebrado el acuerdo de Murcia, ¿no puede suceder que esta ruptura se extienda a otras comunidades porque, en el fondo, de lo que se trata es de un giro copernicano en la estrategia de Ciudadanos? Por el momento parece que no será así.

A Díaz Ayuso ya le han salido respondones los partidos de la izquierda en la Asamblea de Madrid. Han presentado una moción de censura para impedir -dicen- la convocatoria de comicios. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo han hecho. ¿Puede adelantarse la moción y arrumbarse las elecciones? Estas se celebrarán. Un letrado del Parlamento nacional me asegura su legalidad.

¿Podría ganarla la ultraizquierda? Sólo contando con el voto de Ciudadanos. En la actualidad los promotores de esta moción tienen asegurados los 37 escaños del PSOE, los 20 de Más Madrid y los 7 de Podemos. Total: 64, dos menos que la mayoría absoluta cifrada en 66. Únicamente triunfaría la moción, posterior a la disolución de la Cámara y por ello parece que es imposible, si Ciudadanos, que se ha quedado con el tafanario al aire con la martingala de Ayuso, se enoja lo suficiente como para cambiar totalmente de bando y votar al lado de la ultraizquierda.

Apenas se conoció este miércoles la decisión de Ayuso, un dirigente antiguo de Ciudadanos advertía a este cronista: «Cuidado: Aguado y sus muchachos le van a hacer a la presidenta la vida imposible hasta mayo». El aviso es procedente.

Y es que en Ciudadanos las aguas bajan muy turbias. Minutos antes de conocer la explosión de Madrid, un ex diputado de esta formación me transmitía textualmente esta especie: «La mayoría del partido no está de acuerdo con haberse aliado con el PSOE en Murcia para echar a López Miras; es algo indecente, no hay por dónde cogerlo».

Y añadía: «El que está que se sube por las paredes es Albert Rivera, la gente se está reuniendo con él y no hay duda sobre su postura».

O sea, si el fundador no se ha mostrado cercano a la estrategia de Murcia, ¿lo iba a estar con un pacto descomunal en el Madrid con el PSOE y a los leninistas? Existen por lo demás muchos condicionantes que no empezarán a asomar hasta que en los próximos días se sepa si Ciudadanos va a ir elegantemente a las elecciones o las boicoteará con cientos de argucias más.

En todo caso, y tras el brutal fracaso de Cataluña, Casado se lo juega todo en Madrid: o hay elecciones por fin y Ayuso conquista un resultado apabullante, o el propio aspirantazgo de Casado al Gobierno de la Nación quedará malherido casi de muerte. Existe además otra clave que se ha desvelado inmediatamente: En el Ayuntamiento de Madrid Ciudadanos no va a presentar censura alguna?

¿Cómo iba Begoña Villacís a desengancharse ahora de un alcalde que está en el cenit de su popularidad? Y a todo esto además, se supone que Ayuso goza de encuestas que le benefician y que han engordado la ruptura. ¿Cuáles? Según fuentes próximas a la Presidencia los datos de ahora mismo, aún no explícitos, deparan al PP un resultado muy por encima del tanteo que ahora tiene (o padece) en Asamblea. No son los 45 escaños que a principios de noviembre le aseguraba un sondeo de un periódico de Madrid, pero tampoco los 39 que predecía otro digital, esta vez de ultraizquierda.

Todo está por ver. Claramente se ha abierto un nuevo panorama en la política española que va a condicionar la refriega izquierda-derecha en los próximos meses. Es de esperar la respuesta de Sánchez y de su gurú que, según todas las informaciones, han sido sorprendidos por la medida de su rival, la presidenta de Madrid.

Si a ella, la siguen agrediendo con mil trapisondas, se le pueden llenar los bolsillos de votos en forma de respuesta al Gobierno social leninista.

Probablemente también con esta previsión haya elaborado Ayuso su apuesta encendida por el estallido de la política regional y también, claro está, nacional. Por eso, ha sido muy importante que Casado haya refrendado la decisión de su colaboradora, una presidenta -recuérdese el dato- que lo es en primera instancia porque Casado, la eligió a ella entra otras y varias opciones.

Desde luego, que se prepare Ayuso; Moncloa le tiene preparada la del pulpo.

