Vicente Vallés: «El coronavirus, al contrario de lo que anunció Sánchez, no nos ha hecho más fuertes»

Hoy, hace justo un año, un 14 de marzo de 2020, España quedaba confinada por el Covid-19.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de un maratoniano Consejo de Ministros, celebrado entonces un sábado, salía a última hora del día para detallar las medidas a seguir para evitar lo inevitable.

El coronavirus destrozó decenas de miles de vidas en nuestro país y todo porque al inquilino de La Moncloa no le dio la gana de mover un dedo a pesar de las varias advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Unión Europea.

El dirigente socialcomunista optó por hacer caso omiso a esos avisos, a pesar de que primero Wuham, en China y después el norte de Italia, eran noticia por los fallecidos y por los confinamientos de millones de personas.

Y cuando el virus ya era una realidad en España, en vez de actuar permitió que se celebraran actos políticos, conciertos, partidos de fútbol y que la gente se moviera libremente.

¿Por qué? Sencillo. Lo que a Sánchez le angustiaba era no poder celebrar el famoso 8-M, ese que a Carmen Calvo, vicepresidenta primera, tanto «le iba la vida» en ello.

Un año después, este 14 de marzo de 2021, Vicente Vallés constata en su tribuna de La Razón que los españoles, justo al revés de lo vaticinado por el presidente, no hemos salido ni juntos ni más fuertes:

La tragedia que vivimos no ha tenido el efecto positivo de unirnos, sino la triste secuela de separarnos. El coronavirus ha alimentado al virus del odio que ya se enseñoreaba entre nosotros antes de la enfermedad y nos ha hecho más vulnerables, al contrario de lo que en la primavera pasada anunció el presidente del Gobierno, con más voluntad política que de descripción de la realidad.

Para el presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 de lunes a viernes el único remedio para poder salir verdaderamente más fortalecidos es no seguir incidiendo en los errores y calcar en todos los ámbitos administrativos lo que sí ha funcionado:

La única manera de que salgamos más fuertes de esto –como se nos anunció precipitadamente hace meses– es que aprovechemos la ocasión que se nos brinda para reparar lo que es evidente que no ha funcionado, para evitar los errores que es obvio que se han cometido, y para repetir e institucionalizar aquello que con seguridad sí se haya hecho bien. Y para aprender que, aunque muchos no soporten esa idea, no nos queda otro remedio que vivir juntos y ayudarnos. Es bastante fácil de entender.