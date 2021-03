Vallés descubre el objetivo real que motivó a Iglesias a dar el portazo en Moncloa

Dice el refrán que «aunque la mona se vista de seda, mona se queda».

El dicho es perfectamente aplicable a Pablo Iglesias al revestir como un intento de parar a la «derecha criminal» en Madrid lo que no deja de ser una mera venganza contra un correligionario.

Al menos así lo ve este 21 de marzo de 2021 el periodista Vicente Vallés.

El presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 escribe en su tribunal dominical en La Razón que más que el objetivo de dejar a Isabel Díaz Ayuso sin la presidencia de la Puerta del Sol, al podemita le mueve la sed de venganza.

Concretamente, atisba el periodista de Atresmedia, lo que verdaderamente pone trempante al saliente vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista es ‘sorpassar’ a Íñigo Errejón en esas elecciones en la Comunidad de Madrid.

Para Vallés, eso es lo que se sustancia en la cita del 4 de mayo de 2021, que Iglesias gane en las urnas a su excompañero en Unidas Podemos.

Tiene claro que alguien como el político comunista, con una misión tan fundamental en el Gobierno como acabar con la pobreza, el hambre cero, salud, bienestar, educación, igualdad de género, trabajo decente o reducción de las desigualdades, no ha contado toda la verdad sobre su salida de Moncloa.

El columnista de La Razón no duda de que las intenciones de Iglesias de frenar a Ayuso están presentes sobre el tapete electoral, pero tiene claro de que hay más:

Como bien nos dice el refranero español, no hay peor cuña que la de la misma madera, no hay peor enemigo que quien un día dejó de ser tu mejor amigo, y no hay peor rival en política que aquel que monta una escisión. El plan se puede promocionar con el argumento de que es fundamental, un asunto de vida o muerte, evitar que Isabel Díaz Ayuso consolide la «derecha criminal» en la Comunidad de Madrid y que la «alerta antifascista» se ponga en marcha como si la Puerta del Sol estuviera a punto de vivir una nueva carga de los mamelucos.