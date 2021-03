Jorge del Corral: «Conculcando derechos. ¡Los extranjeros tienen más en España que los españoles!»

Con la pandemia por disculpa, los españoles ya tenemos menos derechos que cualquier extranjero que quiera venir a España a pasar una temporada.

¡Un gran logro de nuestros dictadores!

Resulta que si quiero trasladarme en Semana Santa a mi segunda residencia no puedo hacerlo porque la mayoría de los presidentes que gobiernan nuestras comunidades autónomas han decidido, con la cobertura del Estado de Alarma y el mirar para otro lado de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, cerrar sus límites regionales (¡no fronteras, como dicen las ignorantes o mal intencionadas televisiones!) aduciendo que la salud es prioritaria.

No importa que esté vacunado ó tenga una PCR negativa. Sin embargo, cualquier extranjero que quiera venir a España a pasar el fin de semana, unas vacaciones más largas o acudir a su residencia española puede hacerlo libremente por tierra, mar y aire, con el único requisito de presentar una PCR negativa. Y en muchos casos sin ella.

Resulta que si soy ese español con una segunda residencia en cualquier parte del territorio nacional, por la que pago toda clase de impuestos y tasas para mantener los estipendios de los gobiernos de distinto nivel que nos apacientan, más sus miles de asesores y demás chupópteros, y que corro el peligro de que me la okupen los protegidos del Ejecutivo con el aplauso de sus voceros echeniques, no puedo ir directamente en mi coche particular de la primera a la segunda residencia, con mascarilla y demás protección, y sin embargo ese extranjero puede acudir en transporte público y después ir a bares, restaurantes, teatros, cines, museos,… con total normalidad y lógica alegría para los dueños de esos locales.

Resulta que si estoy vacunado con las dos dosis y cumplo todas las normas de sentido común que pueden protegerme mejor contra el bicho, no puedo ir a mi segunda residencia, y sí lo puede hacer un extranjero que también la tenga, esté o no vacunado. Y todo porque un presidente con nombre de perfume, rasgos de dictadorzuelo e ínfulas de independentista levantino ha hecho campaña a favor del cierre de los límites regionales y ha cosechado apoyos entre sus iguales.

Resulta que no puedo trasladarme a ver a mis padres que viven en otra comunidad autónoma, aunque esté vacunado o tenga una PCR negativa, y sí puede hacerlo un extranjero que venga a España a pasar unos días.

Resulta que un ministro, secretario de Estado, subsecretario, director general, consejero y demás jerarquías que tienen su residencia en otra comunidad pueden regresar en Semana Santa con su familia, y un ciudadano cualquiera con vacuna o PCR negativa no puede moverse.

Resulta que el 8 de marzo se pudieron celebrar marchas feministas en toda España, excepto en Madrid, “juntando sus cuerpos” (Irene Montero dixit), y un matrimonio no puede meterse en su coche y salir de él en su segunda residencia, sin haberse cruzado ni juntado sus cuerpos con ninguna persona, porque está en otra comunidad regida por un torquemada.

Y ante este despropósito de tanta plutocracia y asalto a nuestras libertades constitucionales, solo un gobierno autonómico, el de Madrid, alzó su voz para impedirlo y fracasó, mientras la Fiscalía General ha estado muda, como su jefe Sánchez, así como los demás poderes del Estado y la totalidad de los partidos políticos. ¡Qué condena!

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL