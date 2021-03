Inda, al alcalde socialista de Palma de Mallorca: «O Hila es gilipollas o nos toma por gilipollas»

Dicen que en España no cabe un tonto más.

Desde luego, como bien sostiene el maestro Carlos Herrera, lo que sí que hay en nuestra piel de toro es toda una colección de tontos, muchos más que botellines.

El último ejemplo de toda esta recua es el alcalde socialista de Palma de Mallorca, un tal José Hila que al inicio de esta semana del 22-28 de marzo de 2021 no tuvo mejor ocurrencia que decir que había que eliminar del callejero de su ciudad los nombres de Churruca, Gravina, Cervera y Toledo por considerarlas «franquistas».

Los dos primeros, los almirantes guipuzcoano e hispanoitaliano, murieron 130 años antes de que Franco llegase al poder y 87 antes de que naciera. El marino Cervera falleció cuando Franco era adolescente.

El primer edil de la capital balear se debió quedar a gusto con el disparate histórico puesto que no estaba por la labor de rectificar.

Sin embargo, tuvo que ser su compañera de partido y también alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, la que le exigiese que no borrase el nombre de su ciudad en el callejero capitalino mallorquín.

Y al final, también por presiones dentro del propio PSOE a nivel nacional, le han hecho recular.

Sin embargo, esa marcha atrás no le libra de un brillante repaso que este 27 de marzo de 2021 le propina el periodista Eduardo Inda desde su tribuna de La Razón.

El también director de Okdiario subraya que a él no le sorprende este tipo de comportamientos por parte del socialismo balear porque trabajó varios años al frente de El Mundo de Baleares y es conocedor del paño.

Tanto es así que asegura que:

Cualquier demencia que me cuenten del PSIB me la creo. Cualquier salvajada que a uno se le ocurra acaba siendo realidad con la izquierda balear.

Sobre José Hila, opina, que en cualquier otro país ya habría sido mandado de cabeza al paro después de la paletada del callejero:

Nublado por su analfabetismo crónico y su odio a la otra España, ha cometido un error que en cualquier país normal lo enviaría al SEPE. Quitar calles dedicadas a Churruca y Gravina por «franquistas» es para mear y no echar gota. Una de dos: o él y sus asesores son gilipollas o él y sus asesores nos toman por gilipollas. Hace falta ser neandertal para meter la pata de esta paleta manera.

Sentencia Inda asegurando que con ejemplos como el protagonizado por el alcalde de Palma de Mallorca queda claro que en la izquierda ya hay sobresaturación de bobos:

En la izquierda patria no cabe un tonto más. Si el PIB se midiera por el número de descerebrados, seríamos la primera potencia mundial por delante de EEUU y China. Lo peor de todo es que, tal y como me apostillan mis amigos palmesanos, «Hila es de lo mejorcito de la izquierda balear». No quiero pensar cómo será lo peorcito…