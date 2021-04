Vallés paraliza a Sánchez con esta definición de su candidato en Madrid: «Es gabilondismo ayusista»

No es de extrañar que apenas en Moncloa le den un 10% de posibilidades de triunfo.

Ángel Gabilondo no es que tenga pocas encuestas a favor. Es que ni una se sale mínimamente potable.

Y claro, en parte se entiende porque el electorado madrileño no está dispuesto a comulgar con ruedas de molino.

Un día el candidato del PSOE a la Puerta del Sol dice que la fiscalidad no se toca.

El mismo día o a las 24 horas llega Pedro Sánchez o su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y dicen lo contrario.

Este 18 de abril de 2021 el periodista Vicente Vallés, en su tribuna de La Razón, deja bien claro que el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid no solo no tiene opciones de competir por la Presidencia, sino que además está yendo a rebufo de las ideas del PP.

De hecho, el presentador de las noticias de Antena 3 no duda en señalar que Gabilondo ha asumido los tres principales puntos que han realzado la popularidad de Isabel Díaz Ayuso:

Vallés achaca este seguidismo a que, en realidad, los socialistas no tienen un programa definido en casa de gobernar:

Aún no se ha evidenciado qué haría un gobierno de Ángel Gabilondo, más allá de sustituir a la presidenta actual. Pero sí tratan de aclarar lo que no harían. Y los tres noes de Gabilondo se parecen como una gota de agua a otra a las medidas que ya aplica Ayuso: no cerrar el Zendal, no subir impuestos y, la más asombrosa, no cerrar la hostelería. «No hubiera cerrado los bares ni la hostelería, como política general, durante la pandemia», ha sentenciado Gabilondo en una entrevista a La Razón. Gabilondismo ayusista.