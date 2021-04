Losantos: «Sánchez chapotea en el estado de alarma liberticida como un gorrino en el charco»

Miedo.

Federico Jiménez Losantos ya no alberga la menor duda de que a Pedro Sánchez le interesa, por puro tacticismo político, infundir temor entre los ciudadanos españoles.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) y columnista de El Mundo escribe este 21 de abril de 2021 sobre el tremendo quilombo que ha montado el presidente del Gobierno socialcomunista a cuenta de la vacunación.

El comunicador turolense cuenta a sus lectores la experiencia vivida hace justo una semana, el 14 de abril de 2021, cuando le tocó ponerse la vacuna en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

A Losantos, por su edad, le tocó inocularse la dosis de AstraZeneca. Aparte de no sentir ninguna molestia reseñable, se quedó maravillado con la instalación sanitaria impulsada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para el periodista, visto lo bien que le fue en esa primera vacunación, ha quedado perfectamente claro que a Sánchez lo que realmente le pone trempante es tener acogotada a la población y por eso, valiéndose del virus, está metiendo miedo:

El tirano le ha cogido gusto al virus, excusa de su despotismo, y como no quiere perder su único argumento de poder sin límites legales ni morales se niega a que los españoles se vacunen.

Critica la chapuza compradora de la Unión Europea y como el presidente del Gobierno español tampoco permite que las autonomías puedan adquirir dosis sin tener que pasar por lo que dictamine Moncloa:

La Unión Europea, sobre todo Alemania, tiene la culpa de no saber comprar vacunas, pero si la Unión ha fracasado la obligación de cada país es salvar las vidas que pueda; y a ello, aunque tarde, se aplican todos, incluso Alemania. Sánchez, no. Y como los problemas son pocos, Sánchez inventa otros, sin más explicación que su empeño en no salir de este estado de alarma liberticida en el que chapotea como gorrino en charco.