Losantos: «La Cadena SER y la izquierda tendrán que inventar ahora otro apocalipsis por correo»

Federico Jiménez Losantos tiene claro que lo de las cartas con balas a Gámez, Marlaska e Iglesias huele a chamusquina.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) cuenta este 25 de abril de 2021 en su tribuna en Libertad Digital que esta táctica artera de intentar voltear el resultado de unas elecciones le recuerda muy mucho a lo sucedido a lo del 11-M:

Hace diecisiete años que la Izquierda política no permite que los españoles podamos votar en paz. Desde el 11-M de 2004, el PSOE y sus aliados, cuya lista siempre incluye a la ETA , siempre monta una campaña de agitación a través de la SER culpando a la Derecha en general y a algún partido en particular, el que sea, de toda clase de crímenes y provocaciones. Esta vez no han hecho falta doscientos muertos y cercar la sede del PP en la jornada de reflexión.

Losantos critica la alfombra roja que se le puso en la cadena del Grupo PRISA al candidato de Unidas Podemos:

Y se pregunta con mucha ironía:

El articulista subraya que determinados medios se dejaron colar un gol que era fácilmente atajable de haber ido a consultar a Correos:

Iglesias no pudo recibir esa carta por correo, como las que de verdad han recibido los enemigos de la ETA y del terrorismo catalán desde hace años. Y menos aún, junto a Marlaska y Gámez, que no se presentan a las elecciones de Madrid . Era todo tan apresurado y chapucero que sólo los más vetustos izquierdistas que salen de casa con la consigna puesta, podían creérselo.

Sentencia Jiménez Losantos que, aparte de que la izquierda y su grupo mediático de cabecera tendrán que buscar otra artimaña, Antonio García Ferreras ha hecho un regalo inesperado al cancelar del debate previsto para el 26 de abril de 2021:

El montaje acabó con un regalo inesperado: Ferreras, el de las tres capas de calzoncillos, se apresuró a cancelar el debate de laSexta por la incomparecencia de los partidos o la entrada de Franco en Madrid, no sé. Pero al que perjudica esa cancelación es a Más Madrid, beneficiario del descrédito de Iglesias y el naufragio de Gabilondo. VOX se reafirma. El PP no se ve amenazado. Y la costumbre de la SER y la Izquierda de no dejarnos votar en paz ya no funciona como hace diecisiete años. Tendrán que inventar otro apocalipsis de bolsillo o por correo y hay poco tiempo. Villarejo, desde la cárcel, dirá que, con aficionados, estas cosas salen fatal.