Rafael López Charques: «Izquierdofascismo»

Pidiéndole disculpas a la Real Academia hemos inventado y utilizaremos, una palabra que no existe, pero que creemos que posiblemente en breve tendrá que incluirla en su diccionario.

La razón reside en que estimamos, es la expresión más apropiada para denominar a cierta ideología, que últimamente está logrando alguna aceptación en nuestro país, aunque afortunadamente para este último, cada día desbarra más y, en consecuencia, sus seguidores empiezan a dar marcha atrás.

Nos referimos a esa extrema izquierda comunista o frentepopulista que presume de antifascismo, y no pierde ocasión para proclamarlo, venga a cuento o no.

Hace ya bastantes años, Winston Churchill nos advirtió de que “los fascistas del mundo se llaman a sí mismos antifascistas”.

Creemos que al menos en nuestro país, el tiempo le ha dado la razón. Prueba de ello es que siendo la libertad algo consustancial a la democracia, hace escasos días al preguntarle en una entrevista al jefe morado ¿comunismo o libertad?, contestó sin dudarlo “comunismo, ¡que cojones!”. Un verdadero demócrata antepone la libertad ante todo, pero un fascista prefiere, sin dudarlo, que no la haya. Entonces ¿cómo hay que calificar al personaje citado?

Con motivo de las elecciones madrileñas el izquierdofascismo ha desatado una campaña con la que creemos solo han logrado quedar en evidencia, cuando no en ridículo.

Tenemos el caso de los sobres con mensajes amenazantes, balas, navajas, etc. ¡Qué bien les ha venido a algunos! (si es cierto). Después de sesudos estudios genealógicos han descubierto que una tía política del esquizofrénico que envió la navaja pintada de rojo (no ensangrentada), es tía abuela segunda de un importante político de derechas. ¿Insinúan algo con su descubrimiento?

En cualquier caso deben seguir a su jefe cuando dijo “yo no tengo derecho a quejarme ni a lloriquear diciendo mira cuantas amenazas he recibido”, aunque comprendemos que no le hagan caso, pues él mismo se ha cansado de denunciar a ciudadanos que dice le molestan cuando está en su dacha.

Dado que mienten descaradamente, pues siguen el dicho “haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, esperando que la gente trague sus cuentos, es indudable que son discípulos aventajados de aquel ministro para la Ilustración Pública y Propaganda, llamado Joseph Goebbels, que afirmaba “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.”

Es evidente que el citado ministro consideraba a los ciudadanos como un conjunto de borregos, fáciles de convencer y por lo tanto de engañar.

En nuestro país algunos quieren llevarnos por ese camino. Quizás sea eso lo que busca la ley de educación implantada recientemente por el izquierdofascismo. Da igual aprobar o no, el alumno pasa al curso siguiente. Al final tendremos una masa de indocumentados que no sabrán ni “hacer una o con un canuto”, pero como decía el ministro, podrán ser manejados fácilmente, que es lo que verdaderamente les interesa.

En definitiva, el verdadero fascismo hoy en día, no solo en nuestro país, sino también en bastantes otros de los cuales han copiado algunos que se dicen políticos de aquí, pero que con frecuencia solo son unos vividores, es el frente populismo.

Por las razones expuestas deberemos denominarlo izquierdofascismo.

Rafael López Charques