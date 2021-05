Eduardo Inda: «El envite de Ceuta demuestra que con Sánchez no pintamos una mierda a nivel mundial»

España ha quedado a la altura del betún.

La invasión que sufrió el 17-18 de mayo de 2021 la ciudad autónoma de Ceuta por parte de 8.000 marroquíes ha dejado clara una cosa y es que, internacionalmente, le han tomado la matrícula al Gobierno Sánchez.

Eduardo Inda, en su tribuna de La Razón de este 22 de mayo de 2021 analiza con todo lujo de detalles como hasta Estados Unidos ha optado por ponerse del lado de Marruecos.

Y eso que no hace muchos meses, en noviembre de 2020, se jaleaba en la sede del PSOE el triunfo de Joe Biden.

Pero ha ido transcurriendo el tiempo y desde el 20 de enero de 2021, cuando el nuevo inquilino de la Casa Blanca tomó posesión del Despacho Oval, aún se espera la llamada del mandatario estadounidense a su homólogo español.

El también director de Okdiario no duda en afirmar con rotundidad que, a nivel mundial, la España de Pedro Sánchez es irrelevante, aunque él prefiere utilizar una expresión muy gráfica de esa nula trascendencia de nuestro Ejecutivo:

El envite de Ceuta ha demostrado que con este Ejecutivo no pintamos una mierda en el concierto internacional.

Entiende Eduardo Inda que, en una situación normal, Estados Unidos hubiese apoyado al Gobierno de Pedro Sánchez, pero lo cierto es que desde la Casa Blanca ven con desconfianza al presidente español por sus alianzas con los comunistas:

Lo normal es que EE.UU., baranda de la siempre necesaria OTAN , se hubiera puesto del lado de uno de sus miembros. Pues no. El secretario de Estado, Antony Blinken , fue tajante en las primeras horas de la mini Marcha Verde sobre Ceuta: «Marruecos es un aliado estratégico». Dijo mucho diciendo poco. Un zasca de tres pares de narices a un Consejo de Ministros atenazado por los violentos comunistas podemitas y maniatado por la incompetencia de una canciller, González Laya , que sabe tanto de ONU o de UE como nada de geoestrategia.

De hecho, Inda cree que la reacción de Marruecos invadiendo Ceuta y tratando posteriormente de acorralar la ciudad autónoma de Melilla parte de la doble torpeza de Pedro Sánchez, nulo conocedor de costumbres diplomáticas de primero de carrera:

Todos los gobiernos de la democracia tuvieron claro que Marruecos era material sensible. El más sensible tal vez. A los hechos me remito: el primer viaje oficial de cualquier presidente tenía como destino la bella Rabat. Sántxez se ciscó en esta tradición. Y lo empezamos a pagar hace meses en forma de aluvión de inmigrantes subsaharianos ilegales.