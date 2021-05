Vallés: «El indulto de Sánchez a los golpistas será otra cesión que tampoco resolverá el conflicto en Cataluña»

No será porque no le estén telegrafiando las intenciones desde la cárcel.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, sigue empeñado en echarse al monte e indultar a los golpistas catalanes del 1-O.

Y todo a pesar de que los condenados y encarcelados han dicho con meridiana claridad que lo volverán a hacer.

Como bien señala este 30 de mayo de 2021 Vicente Vallés en su tribuna de La Razón, el jefe del Ejecutivo está errando en su análisis.

El periodista de la primera cadena de Atresmedia resalta una fecha, el 4 de mayo de 2021, en la que el PSOE recibió una buena tarascada en las urnas en Madrid, como punto de partida y de no retorno para atornillarse en la poltrona de La Moncloa.

Para Vallés, el mandatario socialista cogió auténtico pánico a que, de repente, pudiera mostrarse a ojos de sus socios como un político débil y optó por tomar la delantera en este asunto de promover sin tapujos los indultos a la banda de Oriol Junqueras.

Para el presentador de las noticias de Antena 3, el paso dado por Pedro Sánchez puede ser un craso error, un diagnóstico que no se ajusta a la realidad:

El 4-M fue una enmienda a los pactos de Pedro Sánchez con Podemos, Esquerra y Bildu. Pretender que ese resultado, sin ser extrapolable por completo, no influye en el conjunto de España es un empeño vano. Solo hay que ver los sondeos de ámbito nacional que se han publicado desde entonces

El PSOE corre el serio riesgo de haber equivocado el análisis de lo ocurrido en las elecciones de Madrid. No se trataba solo de los berberechos y las fiestas sin mascarillas de esos madrileños fascistas e irredentos que son una «bomba radiactiva vírica», obstinados en contagiar hasta la muerte al resto de los españoles.

Es más, Vallés pone como argumento en contra de las intenciones de Sánchez la reacción que se ha desencadenado en el seno del PSOE, con varias voces contrarias a esos indultos sin condiciones.

Incluso ya hay quien ve que ese capricho del presidente socialcomunista puede arruinar las próximas elecciones generales y autonómicas del 2023:

El líder socialista ya ha encontrado algo tan preocupante como eso: la hostilidad de una parte de su propio partido. Porque, de la misma manera que la estrategia utilizada por el PP para ganar en Madrid no necesariamente sirve para ganar en Galicia , los acuerdos de Sánchez con Podemos y los independentistas para alcanzar la Moncloa y alargar su estancia en el poder no son, automáticamente, los más indicados para ganar las siguientes elecciones generales, o para que el PSOE recupere el mando en Andalucía o para que lo sostenga en Extremadura o Castilla-La Mancha .

El columnista remacha su exposición con un ruego, que si se tiene que indultar a los golpistas, que se haga, pero que al menos Sánchez y su corte no intenten colar a los ciudadanos el bulo de que quien se oponga a esa medida de gracia es un vengativo o un revanchista:

Ahorren algo a quienes están en contra: no digan que son revanchistas y vengativos, ni que los españoles de bien son los que están a favor, ni confundan la valentía con la temeridad. Y no insistan en que el indulto ayudará a resolver el conflicto en Cataluña. Desde 1977, todos los presidentes nos aseguraron alguna vez que con esta o aquella cesión se resolvería el conflicto. Otra vez, no.