La novelista Julia Navarro alza también su voz contra la sanchista TVE: «Dan ganas de llorar»

Alto y claro, directo a la yugular.

La periodista y escritora Julia Navarro no se ha cortado un pelo a la hora de poner negro sobre blanco lo que está sucediendo en RTVE.

Es tal el nivel de ataque a la pluralidad de la radio y televisión públicas que, por muy de izquierdas que dice ser, Navarro no puede defender por un momento la gestión que se ha hecho en el ente desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno.

La escritora asegura en una tribuna en el diario Alerta y recogida por Plataforma TVE Libre que ella es la primera defensora de lo público, pero siempre con cabeza y respetando la diversidad de opiniones:

Me parece que los medios de comunicación públicos son un instrumento necesario para que los ciudadanos conformen sin atadura una opinión y un criterio de cuanto acontece.

Eso sí, considera que lo público también conlleva unas responsabilidades y que los gestores al frente de esas empresas tienen que rendir cuentas cuando perpetran pifias:

Resalta que en los últimos tiempos, especialmente en la etapa de Rosa María Mateo como administradora única, no se haya dado trascendencia a las audiencias y que no haya habido atisbo de preocupación frente a una caída continuada:

Los datos de audiencia han sido desastrosos y lo continúan siendo, aunque es de esperar puesto que la esperanza es lo último que se pierde, que el nuevo Director General y su equipo intenten revertir la situación y devolver a la radio y la televisión pública la relevancia que siempre ha tenido, o que tuvo hasta la llegada de la señora Mateo. A las cifras de audiencia me remito.

Es más, el nuevo Director General de RTVE, José Manuel Pérez Tornero , ha dicho que una televisión pública sin audiencia no tiene sentido.

También recuerda como los mismos que protestaron contra la gestión del PP, ahora hacen exactamente lo mismo:

En estos últimos años RTVE no ha sido plural sino todo lo contrario. Sus cuotas de sectarismo han sido evidentes y se puede resumir diciendo que esta RTVE ha estado, sin paliativos y más que en otras ocasiones, al servicio del Gobierno.

Afirma que con esta dejadez por parte de quienes en 2017-2018 se mostraban tan combativos contra las prácticas sectarias en TVE se ha acabado desembocando en una televisión pública irrelevante:

No, no hemos vuelto a ver a nadie vestido de negro para lamentar la manipulación cotidiana. Tampoco nos ha llegado el eco de que hubiera un profundo malestar ante la manera arbitraria de gobernar la tele por parte de la señora Mateo y su gente de confianza.

Y concluye aseverando que a Mateo y su tropa, en una empresa privada, hace tiempo que les habrían puesto en la calle a tenor de los resultados cosechados:

Si Rosa María Mateo y su equipo hubieran trabajado en una empresa privada les habrían puesto de patitas en la calle al poco de ser nombrados. Pero aquí no pasa nada porque en el fondo no se da valor a lo público. Ya lo dijo hace tiempo la hoy vicepresidenta Carmen Calvo: el dinero público no es de nadie.

Bueno, en realidad es de los ciudadanos pero a lo que parece o no se han enterado o hacen como que no se enteran. A la vista está de lo que han hecho con RTVE. Esperemos que el nuevo equipo acierte en su gestión porque RTVE es de todos los ciudadanos.