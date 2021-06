Inda: «Los ausentes en la foto de Colón serán involuntarios cómplices de Sánchez»

Se acabaron las medias tintas o las excusas de mal pagador.

España entera tiene que estar presente en cuerpo y alma el 13 de junio de 2021 en la Plaza de Colón de Madrid para decirle un ‘no’ rotundo a Pedro Sánchez y a su compadreo con los golpistas catalanes del 1-O.

Aquí, quien no salga en la foto, va a quedar, paradójicamente, retratato.

Y es que a una parte de la derecha española, a algunos barones del Partido Popular, les ha entrado el miedo a quedar estigmatizados por ciertos medios de comunicación.

Eduardo Inda, columnista de La Razón, no duda en dar nombres y apellidos de los presidentes autonómicos del PP que están buscando motivos para justificar una ausencia que no tiene, valga la redundancia, justificación alguna:

Mucho más grave se antoja moralmente el ‘no’ de una facción del PP (en la que no está Ayuso) a participar en esa protesta que inundará la plaza presidida por la bandera de 294 metros cuadrados? ¿Qué mejor tienen que hacer mañana los por otra parte eficaces barones Feijóo, López Miras, Moreno o Mañueco? No hay ineludible boda porque no tienen vástagos en edad casadera. Bautizos tampoco porque ninguno ha sido papá recientemente. Menos aún hay que lamentar luctuosos episodios de fuerza mayor. Darán plantón porque se hacen popó por el qué dirán.