Herrera le da una lección de Historia al antifranquista ‘Kichi’ por retirar la placa de Peman: «Eres un sublime ignorante»

El gambazo es de los que hacen afición.

Pero a buen seguro que al alcalde de Cádiz, el controvertido José María González, ‘Kichi’, le dará lo mismo.

Para él todo lo que no esté en su línea de pensamiento es franquismo o heredero del mismo. Así que, ni corto ni perezoso, ha optado por retirar a José María Pemán la placa que indicaba su casa natal.

Para el primer edil de la ciudad de la ‘Tacita de plata‘, el escritor era poco menos que un peligroso franquista y era poco menos que una obligación enterrar su recuerdo.

Obviamente, ‘Kichi’ ha provocado con su acción que este 18 de junio de 2021 el periodista Carlos Herrera le pase factura y, de paso, le dé una buena lección de Historia.

Desde su tribuna de ABC, el también director de ‘Herrera en COPE‘ sale en defensa de la figura de Pemán, al que también le hicieron otra judiada póstuma en Jerez de la Frontera:

Apunta Herrera que, en parte, no le extraña este dislate municipal viendo el nivel de algunos políticos que han arribado a las instituciones:

Blandiendo la temible Ley de Memoria Histórica , el famoso Kichi, demostración palpable de la decadencia de la política española, en la que cualquier mamerto populista puede alcanzar mando en plaza, ha acusado a Pemán de franquista, golpista, cómplice de dictadores y tal y tal, negándole, por supuesto, cualquier tipo de mérito creativo, literario o de cualquier otro ámbito. En este último apartado no vale la pena entrar: a Pemán no lo va a calificar para la historia este sublime ignorante.

Añade que el alcalde de Cádiz está en su derecho de no gustarle la obra de José María Pemán, pero eso no le da licencia a cargarse su placa:

Está en su derecho de que no le guste su dramaturgia, su poesía o su fascinante faceta de articulista, pero no por eso se derriban azulejos. Kichi asegura que Pemán colaboró con Franco en no sé cuantas cosas y que, por lo tanto, ochenta años después no puede ofenderse a los paseantes mediante un recordatorio de su figura.