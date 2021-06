Girauta: «Sánchez, el rompehuevos mayor del reino, complace a sus chantajistas con un indulto colectivo y arbitrario»

Cuenta la fábula de la rana y el escorpión que la primera, a las peticiones del segundo de que la ayudase a pasar a la otra orilla del lago, se negaba en redondo a sabiendas del picotazo que podía recibir.

Sin embargo, el escorpión juró ser bueno y recurrió al argumento de que sí él hería a la rana, tanto ella como él se hundirían.

La ‘batracia’ aceptó a darle su ayuda para pasar al otro lado y el resultado ya se lo imaginan, para el escorpión fue más tentador acabar con la vida de la rana que poder llegar a la orilla.

Esta fábula podía ser de perfecta aplicación en la vida política y judicial española con los indultos que Pedro Sánchez ha concedido a los golpistas catalanes.

Con una diferencia, claro, que en este caso a la ‘rana’ de La Moncloa nunca le prometieron los ‘escorpiones’ de los presos del procés que fueran a ser buenos.

Todo lo contrario, no llevaban ni medio minuto fuera de prisión cuando ya desplegaban pancartas de ‘Freedom for Catalonia‘ y reclamaban a voz en grito la amnistía, el referéndum de autodeterminación y la independencia.

Por eso no es de extrañar que este 24 de junio de 2021 Juan Carlos Girauta, desde su tribuna de ABC, tenga serias dudas sobre el cumplimiento de la Ley en España.

El que fuera diputado de Ciudadanos en el Congreso recuerda que no le pilla de sorpresa la actitud de Pedro Sánchez:

Subraya que el presidente del Gobierno ha complacido a los chantajistas con una medida colectiva, cuando tiene que ser individual, y a capricho, cuando tiene que ser fundamentada:

Como no se hacen tortillas sin romper los huevos, los indultos han liquidado el sistema del 78. El rompehuevos mayor del reino no podía complacer a sus chantajistas sin incurrir en un indulto colectivo y arbitrario.

Para Girauta sería sencillo que los indultos se anulasen al no cumplir dos razones de peso mandatadas por el propio Tribunal Supremo y, de paso, sopapea al Ejecutivo por intentar mentir con la posibilidad de revocar esa medida de gracia a los golpistas:

Y concluye asegurando que, muy a su pesar, hoy puede afirmar con rotundidad que en España se acabó la Ley:

Pero resulta que un número de españoles, entre los que me encuentro, vimos nuestras vidas personales trastornadas por los actos que los socios golpistas del régimen sanchista llevaron a cabo. Sus abusos hirieron fibras íntimas. Así que, rota la baraja, afirmo solemnemente que no acepto los indultos ni el cambio de régimen. No contravengo mi alma de jurista porque en España ya no hay Ley.