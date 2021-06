Losantos: «El PSOE, de perder el poder, no dudará en recobrarlo mediante la violencia o una Guerra Civil» «

Como excelso conocedor de la Historia de España, Federico Jiménez Losantos se teme lo peor con este PSOE.

El simple hecho de forzar a capricho los indultos a los golpistas catalanes le lleva este 27 de junio de 2021 a reflexionar en su artículo semanal en Libertad Digital sobre el plan que Pedro Sánchez tiene para España, en general, y para él, en particular.

La conclusión de Losantos es tajante, la idea del inquilino de La Moncloa es perpetuarse en el poder aunque la voluntad de las urnas sea distinta a la de sus deseos.

Para el director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) lo que ha sucedido con la medida de gracia hacia la banda de Oriol Junqueras no es más que una muesca más en la ilegalidad en la que Sánchez pretende vivir eternamente.

El 22 de Junio de 2021 debería recordarse, según Rosa Díez, como El Día de la Infamia, porque en él se consumó la traición de Sánchez a su juramento como presidente del Gobierno al indultar ilegalmente a los golpistas catalanes, sus socios. Y como todo lo que piensa hacer en esta legislatura es ilegal, y como todavía no puede prescindir de las urnas, se la jugará en las Elecciones Generales.

Losantos se malicia que Sánchez acabará recuperando el espíritu del PSOE guerracivilista:

Y no duda de que, llegado el momento en el que España diga no al PSOE, este intente recuperar el poder por lo civil o por lo criminal:

Y como sucede que, donde hay elecciones, a veces se gana y a veces se pierde, lo que ha caracterizado siempre al PSOE es que, ya instalado en el Poder no lo quiere soltar y recurre a lo que sea para conservarlo; y si lo pierde, busca recobrarlo a toda costa mediante la violencia o la guerra civil.

Losantos, que se conoce el paño, pone sobreaviso a Pablo Casado y a Santiago Abascal, a los que ve como ganadores de las elecciones generales que, de no adelantarse en el calendario, tendrán lugar en el año 2023:

Es muy posible que dentro de dos años el PP y VOX puedan formar Gobierno. ¿Y qué que harán el PSOE y sus socios? Naturalmente, alzarse contra «una monarquía que no nos representa», «un régimen en el que no caben nuestras aspiraciones» y «el gobierno fascista del PP y VOX». ¿Han pensado en ese escenario Casado y Abascal? Pues deberían. Es el más verosímil, si no el único. Y sobran precedentes: comunistas y separatistas de la mano del PSOE. Como decía Valle Inclán, «¡Viene en la Historia!».