Inda: «Rufián tiene razón, con Sánchez habrá referéndum de independencia»

Pedro Sánchez acabará por consentir que los separatistas catalanes celebren su referéndum de autodeterminación.

No le cabe la menor duda de ello al periodista Eduardo Inda, que este 3 de julio de 2021 en el diario La Razón no tiene más remedio que darle la razón al independentista Gabriel Rufián.

Reconoce el también director de Okdiario que no es que el parlamentario de ERC le caiga simpático, pero no puede dejar de reconocer que supo atizarle al presidente del Gobierno por donde más daño podía hacerle.

Y ese flanco no podía ser otro que la propia credibilidad del inquilino de La Moncloa, que cada día que pasa está más desgastada que las llantas de la moto de Ángel Nieto:

El portavoz de ERC en el Congreso no deja de ser un político profesional sin estudios universitarios, lo cual no quita para que sea menester reconocerle como uno de los mejores oradores del Parlamento. El miércoles desnudó a su socio Pedro Sánchez después de que el presidente declarara con su cursi pomposidad algo que no se cree ni Begoña Gómez: «No habrá referéndum de autodeterminación, el PSOE no lo permitirá».

El rufián de Rufián estuvo rápido al quite, como el José Tomás de los buenos tiempos. «Dijo que no habría indultos, también dice que no habrá referéndum, denos tiempo», desafió el charnego devenido en maulet indepe en uno de los mejores KO que se recuerdan en la Carrera de San Jerónimo.