Carlos Herrera: «Las posturas idiotas de los ministros de Sánchez solo se entienden por salvaguardar los intereses de España en Cuba»

Es un perfecto conocedor de lo que sucede en Cuba.

Entre otras razones porque Carlos Herrera ha viajado muchas veces a la isla caribeña y sabe de primera mano como ha ido degenerando el régimen.

En parte, como bien expone este 16 de julio de 2021 en las páginas del diario ABC, por factores externos como cierto apoyos de políticos extranjeros que han comprado la mercancía tóxica y averiada en la que se ensalza la obra de Fidel Castro hasta extremos casi sagrados.

Lo que al director de ‘Herrera en COPE‘ le llama poderosamente la atención es el ejercicio de contorsionismo que viene dándose desde el Gobierno de España para no llamar por su nombre a lo que viene sucediendo en Cuba, ya no en estos últimos días, sino desde hace más de seis décadas.

Considera Herrera que al Ejecutivo no le interesa mostrarse tan abierto desde un punto de vista declarativo y ha buscado un truco, el decir lo que no es actualmente Cuba y así rebajar ciertas tensiones:

Cuando el Gobierno, a través de alguno de sus monigotes, dice que Cuba no es una democracia, está queriendo decir que es una dictadura. Pero sin decirlo. Alguien desde la cúspide ha dado la consigna: aquí no se dice abiertamente que es una dictadura porque no nos conviene, pero decimos que no es una democracia y a buen entendedor buenas palabras y tal y tal.