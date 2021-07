El ‘payaso’ Pepe Viyuela insulta a VOX: «De nosotros depende que ese cáncer no se convierta en metástasis»

No lo decimos nosotros.

Él mismo, Pepe Viyuela, se define como «payaso» en su tribuna de Público en la que arremete contra el partido de Santiago Abascal al que tilda de cáncer.

Y todo a cuenta, como no podía ser de otra manera, de la salvaje y mortal paliza a Samuel en La Coruña a principios de julio de 2021.

Las intenciones de su artículo en el diario podemita ya se pueden intuir desde el arranque:

Una de las máximas de la objetividad periodística parece consistir en alejarse de la emoción y escribir con la frialdad que dicta la pura reflexión. La objetividad es, desde luego, el lugar hacia el que conviene mirar para no caer en el panfleto o la demagogia. Sin embargo, creo también que nunca se es simplemente reflexivo, y que en nuestros pensamientos está siempre presente la emoción. La muerte de Samuel Luiz a manos, puños y pezuñas de una jauría de cobardes no permite, a mí al menos no, la absoluta frialdad.