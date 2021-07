Jorge Bustos rinde homenaje al fallecido Gay de Liébana con una antológica columna

Es para quitarse el sombrero.

El jefe de opinión de El Mundo, Jorge Bustos, rinde un merecido homenaje este 17 de julio de 2021 al fallecido profesor, economista y comunicador José María Gay de Liébana.

Y lo hace con un artículo antológico que es una verdadera delicia literaria.

Si quieren conocer mejor quién era Gay de Liébana, el texto de Bustos es imperdible:

Para él todos éramos grandísimos, pero el único grande era él. Hay que serlo para sentir la roedura minuciosa del cáncer y que tu única preocupación sea adelantar el máximo número de entregas de tu sección. Como si morirse fuera una faena no tanto para ti como para tu empleador. «Grandísimo Naranjo , no sé cuántos días me quedan, pero ahí te mando las claves económicas de esta semana».

Asevera el columnista que lo de Gay de Liébana era un mérito continuo, estar al pie del cañón aun a sabiendas de que en cualquier momento podía sobrevenir lo irremediable:

Tanto fue el gusto por el trabajo de este economista que hasta en los momentos más débiles de su enfermedad, de ese maldito cáncer, nunca dejó de mandar su colaboración, tal y como recuerda Bustos:

Y sin embargo mandó su sección hasta el último santo día. Porque para José María Gay de Liébana la economía, como el fútbol y como la radio eran continuaciones de un solo entusiasmo, y el entusiasmo es un lujo que no admite tasa. El profesor nació y nada más nacer la vida le pareció maravillosa. Y ya no cambió de opinión. Se cayó de crío en el caldero mágico del optimismo y ya no se lo pudo arrebatar ni la quimioterapia. Solo los impuestos estuvieron a punto. Liberal por academia y por instinto, hedonista mediterráneo, abstencionista vocacional, la única ideología que le conocimos a don Gay se parecía mucho a una confidencia de Montoro: «La vida me ha enseñado que, cuando las cuentas cuadran, llega la política y lo jode todo».