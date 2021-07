Luis Ventoso: «Lo de Cintora no era periodismo, era un mitin a cargo de nuestros impuestos»

«Lo de Cintora no era periodismo, era un mitin a cargo de nuestros impuestos».

La frase, de Luis Ventoso en su artículo de este 23 de julio de 2021 en el diario ABC resume a la perfección lo que han sido los 173 programas del presentador de ‘Las Cosas Claras’ (TVE).

El columnista de Vocento no olvida un sabio consejo que le dieron cuando comenzó en esta profesión de juntar letras, pero considera que en el caso del periodista de Ágreda (Soria) se puede hacer una excepción.

Y Ventoso justifica su palo al periodista en función de que este no ha actuado en TVE como tal, sino prácticamente como un comisario político de PSOE y Unidas Podemos:

«Perro no come perro», reza un consejo que se da en la profesión periodística. Pero en este caso tal vez procede explicar por qué el programa que se ha retirado era inaceptable. Los antecedentes del señor Cintora ya no resultaban demasiado alentadores.