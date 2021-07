Losantos: «Casado se recrea en el silencio, disfrutando de la condena batasuna a VOX en Ceuta»

Es un mensaje a navegantes, en especial a Pablo Casado.

Federico Jiménez Losantos advierte este 25 de julio de 2021 al líder de la oposición y presidente del Partido Popular del error que ha supuesto que su formación haya asumido en Ceuta las tesis del PSOE y de un partido promarroquí para considerar persona non grata a Santiago Abascal.

En su artículo en Libertad Digital, asegura que la actitud de socialistas y de MDyC recordaba a la de los peores tiempos del terrorismo en España:

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ recuerda las palabras de Santiago Abascal en las que exige al PP saber de qué lado está, si a favor de la democracia o de los totalitarios. Y, sobre todo, que no juegue a dos bandas:

Abascal acusó este viernes al Partido Popular de «colaborar en la campaña de demonización» contra su formación después de que los populares se abstuvieran en la votación de la Asamblea de Ceuta en la que se ha aprobado declararle «persona non grata»: «El PP -ha dicho- colabora en la campaña de demonización de VOX. Una campaña que produce violencia contra nosotros, nuestros simpatizantes y nuestras familias». El líder de VOX también ha reclamado al PP que no pretenda «al mismo tiempo» pedir el apoyo de VOX a sus iniciativas en «varios parlamentos». «O una cosa o la otra. Las dos no van a poder ser».