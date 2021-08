Alfonso Rojo: «Este Gobierno es una ruina y su presidente, un peligro público»

Los miembros del Gobierno son una ruina y no solo los que proceden de Podemos.

Y eso no sería tan grave, si no estuviera al frente un tipo como Pedro Sánchez, que auna osadía con inmoralidad en dosis difíciles de encontrar en la política de Occidente.

No hay en estos momentos en el primer plano de la política europea un dirigente que haya mentido tanto y con tamaño descaro.

Tampoco, uno capaz de desdecirse, incumplir y falsear en las proporciones que lo hace de forma contumaz el líder del PSOE.

Lo que tenemos más reciente es el indulto a los golpistas catalanes y todo el mundo se acuerda del no pactaré nunca con Bildu, pero ahí tenemos todavía en el aire que no podría dormir teniendo a Pablo Iglesias en el Gobierno o que no dejaría a nadie atrás.

Y por el medio, atrocidades como haber escondido decenas de miles de cadáveres de fallecidos por coronavirus o el acercamiento de terroristas etarras al País Vasco.

Y antes, porque la cosa viene de muy lejos, aquello de «falta más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género… Y sobra el Ministerio de Defensa».

O la alocada promesa de hacer que las víctimas del terrorismo machista fueran reconocidas con funerales de Estado «con la presencia del presidente del Gobierno en el momento en que se produzcan esos asesinatos».

Apenas acceder a la secretaria general del PSOE, lanzó un código ético de obligado cumplimiento para todos los cargos y miembros de organismos y entidades públicas designados por el partido.

Ese código prohíbe recibir regalos de más de 60 euros. Solo unos días después de plantear esa medida, se hizo público que el propio Sánchez, como consejero de la asamblea de Caja Madrid durante seis años, recibió, al igual que los otros 320 miembros de ese órgano, valiosos regalos por cada una de las reuniones a las que asistió. Cámaras, ordenadores o teléfonos de alta gama fueron algunos de los regalos que recibió Sánchez, que entró en la asamblea por su cargo de concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

Este Gobierno es una ruina y su presidente, un peligro público.