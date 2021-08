Rafael López Charques: «Prometer y no dar»

Ya estamos de vacaciones, mejor dicho están los que puedan disfrutar de ellas, y esperamos que durante las mismas podamos desconectar, por lo menos un poco, librándonos así en cierta medida de escuchar promesa tras promesa, que generalmente nunca se materializan, de que nos inunden con propaganda barata según la cual somos los mejores y nuestros dirigentes ejemplares.

En cualquier caso, aún en este tiempo no debemos olvidarnos de la verdad de lo que ocurre, aunque eso le gustaría a la casta dirigente, pues seguirán con más de lo mismo.

Han anunciado los medios que la principal figura de ese mal teatro llamado gobierno, iniciará próximamente su descanso vacacional de dieciocho días, en un palacio del Estado, al que han acondicionado ciertos detalles que ha exigido “cum fraude” para estar a gusto. Hay que comprender que después del ingente trabajo que ha desarrollado, incluyendo el muy no fructífero (para nosotros) paseo por tierras estadounidenses, tiene que descansar. Los viajes en jet, utilizado como si fuese privado, que incluyen comidas propias de un restaurante de cinco estrellas, agotan.

Para disfrutar a tope de su merecido descanso ha adelantado el tradicional despacho con el Jefe del Estado, y no tendrá tiempo para hacer el habitual balance del curso. Comprendamos que tiene que relajarse y ponerse en forma para, a la vuelta, seguir prometiéndonos todo lo que se le ocurra.

Creemos, como habitualmente sus palabras “se las lleva el viento”, que es un convencido seguidor del viejo dicho, “prometer y no dar a los tontos hace alegrar”. Esto nos lleva a la conclusión de que debe pensar que los españoles somos tontos. La verdad, aunque nos duela, es que en cierta medida tiene razón, pues nos ha inundado de promesas incumplidas y mentiras como ningún otro dirigente en la democracia, y todavía le estamos aguantando.

Suponemos que antes de irse a descansar les leerá la cartilla a sus ministros, para que no se contradigan entre ellos (para eso se basta él), como ha ocurrido recientemente en relación al certificado covid.

Antes de marchar celebrará una Conferencia de Presidentes, a la que irá sin el plan contra los rebrotes que prometió hace catorce meses, ¡que atareado está!.

A la misma no acudirá el de la comunidad catalana, lo recibirá más adelante en un encuentro bilateral. Según parece el jefe catalán exige la cesión del aeropuerto y del puerto de la capital, lo que creemos conseguirá a no ser que ocurra un milagro y “cum fraude” se resigne a dejar el sillón. Naturalmente tratarán estos temas en privado, para así poder componer una nueva mentira que disfrazará como un nuevo triunfo.

Previendo lo que le pueda pasar en las próximas elecciones, el idealista que nos desgobierna quiere llevar al próximo congreso de su partido una proposición para modificar el artículo 99 de la Constitución. A la nación lo venderá como una idea de, por lo de ahora, el partido mayoritario, como una medida genial para evitar posibles atascos parlamentarios a la hora de elegir un Presidente del Gobierno. Creemos que se está oliendo lo que posiblemente pasará y quiere tomar todas las medidas que se le ocurran para evitarlo.

Estamos hartos de que nos hablen de igualdad, pero el gobierno vasco tramitará una Ley de Memoria Histórica que establece unas multas exorbitantes por actos, manifestaciones, comunicaciones (incluso en redes sociales) referidas a nuestra pasada guerra y su régimen posterior. El no gobierno, que sepamos, no ha dicho nada, lo que nos parece chocante, pues los que promueven dicha ley son los mismos que homenajean a los asesinos etarras. Resumiendo, si tocas algo que no me gusta, te multo, pero puedes aplaudir a los criminales que admiro. ¿Dónde está la igualdad que tanto pregona “cum fraude”?

Visto lo visto, no dudamos que prometer nos prometen un mundo maravilloso, pero que la realidad es muy distinta. Nos están conduciendo a una sociedad desintegrada, donde la palabra no vale ni el papel en que está escrita, y por desgracia, lo promueven los que tenían que dar ejemplo de ética y moralidad.