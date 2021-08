Losantos: «Echo en falta que responsabilicen a Ayuso de la bancarrota que supone la marcha de Messi del Barcelona»

Está como niño con zapatos nuevos.

Federico Jiménez Losantos no cesa en su alborozo al conocer el auténtico varapalo que ha supuesto para el Barcelona y para la causa separatista la salida de Leo Messi rumbo al PSG.

Este 8 de agosto de 2021, en su tribuna en Libertad Digital, asegura que la marcha del ’10’ azulgrana ha sido un motivo de plena alegría para la España constitucionalista:

Recuerda que con la llegada de Jordi Pujol a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, el recinto blaugrana se convirtió en un santuario de secesionismo:

Resalta como hace un año, en el verano de 2020, la Cataluña independentista se volcó en mimar a Messi cuando el famoso episodio del burofax:

Detalla como Laporta intentó urdir un avieso truco de ingeniería financiera para satisfacer las exigencias de Messi y como al final, pillada la jugada, tuvo que rendirse a la evidencia:

El separatista Laporta había vuelto y su campaña electoral se basó en un cartel ante el Bernabéu, prueba de la enajenación mental de su tribu, y en la continuidad de Messi, con el placet del astro rosarino. Urdió un pago de dos temporadas en cinco años, estafón catarí, pero como no ha podido vender los recién comprados, porque el Barça ha seguido fichando como si no debiera 1.000 millones, acabó pidiéndole que se rebajara el sueldo al doble de Ronaldo y luego al triple de Mbappé. Tal ofensa no fue aceptada por los Messi, que querían irse el año pasado y se han acabado yendo éste, por una razón: el amor a los colores… del euro. «Si dicen que me lo deben todo, ¿por qué no me lo dan?», se decía. Y a la respuesta de que no tenían, respondió como Trapero: «Molt bé, pues adéu».