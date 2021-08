Rafael López Charques: «Nunca es tarde»

Todos hemos oído en múltiples ocasiones aquello de que “nunca es tarde si la dicha es buena”.

Efectivamente así es. Siempre es mejor alcanzar la felicidad, aunque tardemos en conseguirla, que no llegar a ella nunca.

Parece ser que nuestro impresentable gobierno está preparando, para la vuelta de vacaciones, (comprendan que antes no puede ser, no se las van a auto estropear), unas cuantas medidas que no sabemos cómo calificar. Seguro que ellos nos las presentarán como algo esencial para que el país progrese, imprescindibles para una correcta conducta cívica, necesarias para la concordia y la convivencia. Sin embargo, y sin ánimo de llevarles la contraria, (eso solo lo hacen los malos ciudadanos), muchos las calificamos cuando menos de desquiciadas, absurdas, insensatas, propias de personas sin cerebro.

En consecuencia, retorciendo el dicho, opinamos que cuanto más tarden en llegar esas medidas mejor, y si no llegan nunca mucho mejor.

Nos anuncian que en aplicación de la Ley Orgánica 3/2020, promovida por la ministra de infausta memoria que modifica la hasta entonces vigente de Educación, se crea una nueva asignatura denominada ‘Educación en Valores Cívicos y Éticos’’, que tendrá el carácter de troncal, es decir de básica. Nos preguntamos cuál va a ser el contenido de tal disciplina. ¿Qué valores cívicos y éticos van a enseñarles? El desgobierno obvia aquello de “predicar con el ejemplo”, pues podrá presumir de muchas cosas, pero desde luego, no de esos valores, dado que es el de mentira (¿dónde está la ética?), y el del despilfarro y amiguismo (¿dónde está el civismo?)

Argumentaran que en tiempos de la dictadura había asignatura de formación ideológica, pero olvidan que en la gran mayoría de los casos se reducía a una enseñanza de normas de educación y que se aprobaba con la simple asistencia, era una de “las tres marías”.

Otra novedad educativa es que las matemáticas se impartan desde una perspectiva de género. Si, lo han leído bien. Creíamos que tal materia era la ciencia exacta por excelencia, pero por lo que se ve, estábamos equivocados. Gracias gobierno teatral por sacarnos de nuestro error. Nunca es tarde para conocer la verdad. Menos mal que Pitágoras murió hace más de dos mil quinientos años, de lo contrario moriría de un ataque al corazón al enterarse. Por mucho que pensamos no acabamos de entender cómo serán las nuevas matemáticas desde esa perspectiva (quizás seamos muy cortitos); siempre creímos que, por ejemplo, dos y dos eran cuatro, independientemente del sexo, la edad y el lugar del mundo en que habitase la persona que hiciese la suma. Craso error por nuestra parte. En este caso si podemos decir “nunca es tarde para aprender” algo nuevo.

Amparándose en la citada ley, parece que el descerebrado gobierno está pergeñando un borrador para promocionar el “descubrimiento personal de la sexualidad” y “los juegos exploratorios estimulantes” en los niños y niñas de hasta seis años. Lo justifican en que “en esta etapa se inicia la construcción sexual y de género, sin distinción entre ambas”.

Esto es lo que se nos viene encima, adoctrinamiento ideológico desde la infancia y meter el tema sexual en la cabeza de las personas desde que sean bebés. ¿Será solo en plan teórico o también tendrán prácticas? Es una pregunta que lógicamente nos hacemos. Que luego no se sepan matemáticas da igual, cuanto más ignorante sea la gente mejor, más fácil de manejar.

Aunque las feminazis estarán encantadas, creemos que la mayor parte de los padres se opondrá, pues se les niega el derecho a educar a sus hijos en sus valores, lo que solo ocurre en los regímenes dictatoriales.

Recuerden, nunca es tarde para actuar contra el desastre.