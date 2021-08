Alfonso Rojo: «Cuando llegue la hora de votar, lo que más fastidie a Sánchez»

Yo tengo muy claro cómo y que hay que votar cuando lleguen las próximas elecciones generales.

Faltan por lo menos dos años, tal como se está perfilando la cosa, pero no albergo la mínima duda: voy a elegir la papeleta que más fastidie a Pedro Sánchez.

Y subrayo esto, que para muchos de ustedes será muy obvio, pero me he dedicado en las últimas horas repasar los comentarios que dejan algunos de los ya más de 211.000 seguidores que tiene ‘La Segunda Dosis’ y he descubierto, con cierto pesar, que no son pocos los que equiparan a PP y PSOE y descalifican a ambos.

Me parece un error fatal, porque lo peor que se puede hacer en una batalla -y está lo es, aunque no se derrame sangre, silben las balas o vuelen la metralla físicamente- es equivocarse de enemigo.

Piense lo que piensen, el rival a batir, el objetivo no es el partido Popular, sino ese PSOE de Pedro Sánchez que indulta golpistas y hace apaños indignos con independentistas catalanes y proetarras vascos.

Ese Partido Socialista que ha metido a los comunistas de Podemos en La Moncloa y alista leyes como la mal llamada de Memoria Democrática que recortaran gravemente nuestras libertas e instaurarán en España el pensamiento único y la censura previa.

No tengo yo personalmente mucho que agradecer al PP.

Para ser exactos, casi nada.

Fue mandando Rajoy cuando me fulminaron en 24 de TVE, se sacaron a empellones de RNE y justo a los pocos días de ganar Cristina Cifuentes la presidencia de la Comunidad de Madrid, me decapitaron en Telemadrid.

Pero mi importan un comino mis peripecias personales o que el PP lleve en su código genético portarse mal con algunos de los que les ayudan.

Siempre he dicho que el peor pecado mortal es la ingratitud y que el PP lo perpetra a menudo.

Dicho esto, me importa un comino.

Para mi lo relevante es sacar como sea de la Moncloa a Sánchez y a sus compinches.

Y por eso me atrevo a decirles que, cuando llegue el momento de ir a las urnas, inclínense por el partido que quieran, pero tengan muy presente que los españoles vamos a tener en nuestras manos , la oportunidad de dar una patada en la boca al socialista Sánchez y sus colegas.

Y que cuanto más luminosa sea la victoria del centroderecha y más doloroso el batazo de la izquierda, mayores son las probabilidades de que cambie el curso de la política en España y se empiecen a hacer las cosas como Dios manda.

No se queden en cuitas de patio de colegio y demos a esta panda de miserables una buena lección.

¡A por ellos, que son pocos y cobardes!

Dirigentes que han interrumpido sus vacaciones para dirigirse a la Nación o al Parlamento por el desastre de Afganistán: Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Joe Biden, Mario Draghi, Justin Trudeau… ¿Y Pedro Sánchez?

Tumbado en la hamaca, con la panza al sol y dándose cremas…

¿Entienden mi insistencia en que hay que dejarse de bobadas y no equivocarse de enemigo?