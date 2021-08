¡Descubrimiento: Ya sabemos por qué nos gobiernan niñatos!

Gracias al estudio de un equipo de médicos y psicólogos publicado en el New England Journal of Medicine, ya sabemos por qué los niñatos que nos gobiernan quieren acabar con los mayores: porque “El pico de la actividad intelectual humana ocurre alrededor de los 70 años, cuando el cerebro comienza a funcionar con toda su fuerza”.

Ahora se entiende que quieran despacharlos con la eutanasia activa y otras amables maneras de supresión.

Como siempre se ha dicho: «Mas sabe el diablo por viejo que por diablo».

Y así lo entendieron los romanos, cuyo imperio duró casi mil años.

Un Senado de gente experimentada, capaz de moderar al emperador cuando se desmadraba y no, como ahora en España, de senadores y diputados barbilampiños y con babero.

El director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington sostiene que “el cerebro de una persona mayor es mucho más plástico de lo que comúnmente se cree. A esta edad, la interacción de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se vuelve armoniosa, lo que amplía nuestras posibilidades creativas.

Es por eso que entre las personas mayores de 60 años se pueden encontrar muchas personalidades que acaban de iniciar sus actividades creativas”.

Por supuesto –añade-, el cerebro ya no es tan rápido como en la juventud. Sin embargo, gana en flexibilidad, razón por la que con la edad es más probable que tomemos las decisiones correctas y estemos menos expuestos a las emociones negativas. El pico de la actividad intelectual humana ocurre alrededor de los 70 años, cuando el cerebro comienza a funcionar con toda su fuerza.

Con el tiempo, aumenta la cantidad de mielina en el cerebro, sustancia que facilita el paso rápido de señales entre neuronas. Debido a esto, las habilidades intelectuales se incrementan un 300% en comparación con la media. Y el pico de producción activa de esta sustancia –subraya- cae entre los 60 y 80 años de edad, añadiendo que después de los 60 una persona puede usar 2 hemisferios al mismo tiempo, lo que le permite resolver problemas mucho más complejos.

¡Ahora se entiende mejor que muchos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez hagan solo una cosa a la semana y terminen exhaustos y estresados! ¡Pobre jardín de infancia!

El profesor Monchi Uri, de la Universidad de Montreal, cree que el cerebro de una persona mayor elige el camino que consume menos energía, corta lo innecesario y deja solo las opciones correctas para resolver el problema.

El estudio, en el que participaron diferentes grupos de edad, señala que “los jóvenes se confundieron mucho al pasar las pruebas, mientras que los mayores de 60 años tomaron las decisiones correctas”.

Las características del cerebro entre la edad de 60 a 80 años es calificada por el estudio de “color de rosa” porque en esas edades:

1. Las neuronas del cerebro no mueren. Las conexiones entre ellos simplemente desaparecen si una persona no se dedica al trabajo mental.

2. La distracción y el olvido aparecen por sobreabundancia de información. Por lo tanto, no es necesario que concentre toda su vida en nimiedades innecesarias.

3. A partir de los 60 años, una persona no usa un hemisferio para tomar decisiones, como hacen los jóvenes, sino que utiliza ambos.

4. Conclusión: si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene una actividad física factible y plena actividad mental, las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad, solo crecen, alcanzando un pico a la edad de 80-90 años.

Así que ya lo sabe: no tenga miedo a la vejez, esfuércese por desarrollarse intelectualmente, aprenda nuevas manualidades, componga música, toque instrumentos musicales, pinte cuadros, baile, interésese por la vida, conozca nueva gente y comuníquese con los amigos; haga planes para el futuro, viaje lo mejor que pueda, no olvide ir a tiendas, cafés, conciertos. No se encierre solo porque es destructivo para cualquiera y viva también con el pensamiento porque todas las cosas buenas están todavía por delante de usted. Y, sobre todo, vote con la cabeza y elija a sus representantes entre los mayores de sesenta años porque los políticos niñatos de ahora, a la sopa boba desde la pubertad, solo saben hacer chiquilladas y así está España. ¿Sabe usted porque el PNV domina el País Vasco desde que tenemos democracia? Pues porque sus dirigentes pintan canas, tienen la cabeza sobre los hombros y saben que con las cosas de comer no se juega. Tome nota y actúe en consecuencia.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL