Un mundo de locos

Cuando el mes de agosto expira y muchos ciudadanos españoles -los que hayan podido disfrutar de vacaciones- hacen con desgana sus maletas para abandonar la playa, la montaña, el pueblo y emprenden un ‘incierto’ viaje de regreso a sus casas, al trabajo, al estudio y enfrentarse con los nuevos gastos de la vuelta al ‘cole’, los recibos de la luz o la nueva situación laboral y demás sorpresas que nos puedan deparar las actuaciones de este gobierno…

En este mismo escenario nos ‘salpica’ de lleno un drama angustioso y sin sentido que irrumpe en nuestras casas a través de la prensa y de los medios de comunicación audiovisuales…

La evacuación accidentada y angustiosa de miles de personas que quieren huir de Afganistán, que quieren huir del ‘paraíso islámico’… Sí, ese que poco a poco están pretendiendo y a veces, con la permisividad de estos gobiernos progresistas, consiguiendo instaurar en gran parte de Europa.

Agolpados en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kabul y manteniéndonos con ‘el alma en vilo’ por estar allí nuestros conciudadanos civiles y militares que ultimaban su evacuación y la de los numerosos afganos que han actuado como cooperantes durante años y cuyas vidas corren peligro si se quedan.

Dicha evacuación fue alterada e interrumpida, por el terrible atentado con explosivos perpetrado por los terroristas yihadistas del Daesh/ISIS (grupo terrorista -Khorasan- escisión radical de los talibanes) que han provocado una masacre con unas cifras de más de 100 muertos y de 150 heridos, entre las personas que se agolpaban en los accesos al aeropuerto.

Me consta que, desde que el gobierno dio la orden de empezar la evacuación, con cinco días de retraso con respecto a otros países europeos como Francia, Italia, Alemania, Bélgica -porque el Presidente del Gobierno de España ‘continuaba de vacaciones’- el Ejército del aire apoyado por la Sanidad Militar (médicos y enfermeros/as) y auxiliados por militares, policías y guardias civiles, tanto en la base de Getafe como en el aeropuerto de Kabul, han conseguido evacuar a más de 2.200 personas y poniendo en peligro sus propias vidas para ello tras varios días agotadores trabajando sin descanso.

¡Gracias y Enhorabuena!

Gracias, porque vuestra labor, que sólo obedece al sentimiento altruista del ‘deber cumplido’ sin esperar nada a cambio, destaca sobre la de ‘otros colectivos’ que generosamente subvencionados por el gobierno no aparecen o mejor dicho, desaparecen habitualmente ante las varias situaciones de penuria y de riesgo que, sin embargo, vosotros siempre afrontáis.

Este mismo Ejército, Cuerpo Militar de Sanidad y miembros de las FFCCSE que a veces son criticados y otras veces insultados o ninguneados por algunos miembros y socios del gobierno, sin que exista ningún atisbo de respaldo o de defensa institucional, merecen el respeto y la consideración de todos nosotros, en suma… de todos los ciudadanos españoles o, por lo menos, de todos los que nos sentimos así.

Sí señores, estamos en un mundo de locos, porque tanto a nivel internacional como a nivel nacional cada día resulta más difícil comprender el funcionamiento de esta clase política inculta, vengativa, egoísta, irresponsable y mentirosa que ‘confunde’ y ‘pisotea’ valores como el honor, la honradez y la lealtad.

¿Verdad señores diputados y senadores de Podemos, ERC, Bildu EH, JxCat, etc?

Pero al margen de esta inmigración citada, que puede tener justificación porque huye del terror y de la guerra, existe la otra inmigración ilegal procedente del norte de África (Marruecos, Argelia, Sáhara, Senegal, etc.) que sigue llegando a las costas de Canarias y a la península, sumando ya en lo que va de este año más de 9.000 ‘inmigrantes ilegales’.

Esto se está silenciando últimamente … ¿Por qué?

¿Porque crea alarma social?

Dentro de este mundo de locos, me vienen a la memoria las manifestaciones hechas por el ex alcalde de Zaragoza Pedro Santisteve -de ‘Z. en Común’ vs. Podemos- quien, siendo titular del cabildo, se atrevió a decir esta mamarrachada…

“Habría que ‘desmilitarizar’ la Academia General Militar (AGM) y formar a sus cadetes no para la guerra sino para La Paz”

Esto lo dijo en 2017 en los actos del 90 aniversario de la AGM, que ha sido, es y será el prestigioso Centro de Estudios y Formación de todos los futuros Oficiales del Ejército de Tierra, es decir de la ‘West Point española’.

¿Se puede decir desde un cargo público una incoherencia mayor que ésta?

¡Solo le faltó decir que llevaran flores en la recámara de sus fusiles en vez de cartuchos!

¿Donde se esconden ahora todos aquellos políticos progres y anti militaristas de PSOE, UP, ERC, PC, etc… que pusieron el grito en el cielo por el envío de tropas del Ejército español a las distintas misiones, dentro de las directrices marcadas por OTAN?

¿Son los mismos que ahora, ‘hipócritamente’, sacan pecho a la llegada de los aviones cargados con cientos de afganos (hombres, mujeres y niños) salvados de la barbarie terrorista talibán por los militares españoles?

¿Son los mismos que han silenciado año tras año los 102 militares y miembros de las FFCCSE que dieron su vida en ‘la misión de paz’ de Afganistán?

En fin señores, ya habrá tiempo de buscar errores y culpables del rotundo fracaso de la Guerra de Afganistán, pero lo que parece una evidencia, vistos los resultados, es que el pueblo afgano no ha asimilado en estos veinte años la enseñanza que se les ha pretendido inculcar para intentar que sea un país libre, democrático y protegido de ‘los terroristas de los vehículos Toyota y el fusil Kalashnikov’ y que los 300.000 hombres que, se supone formaban el ejército afgano, han ‘desaparecido’ o se han ‘esfumado’ o han desertado huyendo de su país por el temor a ser represaliados por los hoy dueños y señores del terrorismo islámico.

Y volviendo a nuestro país…

Sr. Sánchez ‘aterrice’ de una vez en los problemas de ‘sus ciudadanos’ y no los intente camuflar bajo el paraguas de la atribución personal de un falso éxito en una misión excelente de nuestros militares y FFSSE de la que usted solo se puede apuntar ‘el fracaso’ de haber llegado cinco días tarde, con respecto a sus colegas europeos.

Finalizo este artículo con una gran frase del historiador griego Heródoto de Halicarnaso (484-425 a. C.)

“Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba y en la guerra son los padres quienes llevan a sus hijos a la tumba”.

JoséManuel García Albarrán

Médico jubilado