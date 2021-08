Contemplando los aconteceres en nuestro país, lo primero que se nos ocurre pensar es que hay grupos que vuelven a las andadas. Parece que no hemos tenido suficiente con las desgracias sufridas en el siglo pasado. Eso deducimos del comportamiento de ciertos colectivos, que nos hacen dudar si saben en el año en que estamos, o han retrocedido nueve décadas en el tiempo. Lo curioso es que se presentan como pobres víctimas, (no sabemos de qué), y trabajadores infatigables por todos nosotros.

Desde luego ya les adelantamos que de pobres víctimas nada, al revés, alegres vividores, a costa nuestra. Es más les agradeceríamos que no trabajen por la población, dado como lo están haciendo.

Lo dicho, quieren que todos volvamos atrás, al menos ellos lo están haciendo.

Efectivamente para nuestra sorpresa, en un balcón del ayuntamiento de la tercera ciudad española, han colgado una descomunal pancarta en la que bajo la inscripción “en defensa de Stalin”, aparece una gran foto del segundo mayor asesino del siglo pasado, y debajo de la misma una estrella roja con la hoz y el martillo. Ver para creer. Para más inri, la fecha elegida para colgarla fue el “Día Europeo de las Víctimas del Comunismo y el Nazismo”.

Si el hecho en sí es grave, tanto o más lo es que ninguna autoridad haya dado orden de quitarla, o que él mismo haya procedido personalmente a hacerlo. Que no nos vengan con cuentos de competencias legales y posibles responsabilidades. No creemos que ningún tribunal se hubiese atrevido a proceder contra un denunciado por ese hecho. De ocurrir el suceso comentado en cualquier ciudad de una democracia europea, lo cual es impensable, la pancarta duraría menos que un caramelo a la puerta de un colegio y los responsables del mismo posiblemente si tendrían problemas. Aquí nada, y por lo que parece el desgobierno, con “cum fraude” a la cabeza, no se ha enterado del asunto.

Se nos viene a la mente una imagen de hace muchos años. Todos hemos visto que durante nuestra desgraciada guerra civil, los autodenominados patriotas españoles, cubrieron todo el arco central de la Puerta de Alcalá con una pancarta muy similar a la que comentamos, con una efigie del susodicho criminal soviético que abarcaba su totalidad.

¿Añoran tiempos pasados de sangre y lágrimas?

No nos ha sorprendido, porque del Ministerio de la Insensatez se puede esperar cualquier cosa, la publicación por él mismo, de una foto manipulada de un genio español, para hacer propaganda de las maravillosas ideas que trata de inculcarnos para convertirnos en el país más adelantado del mundo. En la misma sustituye la cara de la esposa por la de un gran literato, del que tratan de apropiarse en exclusiva. De entrada, lo primero que se nos ocurre decir es que es una manipulación vergonzosa, claro que a quienes no tienen vergüenza les da igual. Además es muy innoble aprovecharse de los muertos para hacer propaganda barata de lo que les conviene. Si de verdad tanto aprecian a esa persona fallecida, demuéstrenlo respetándola, es lo menos que pueden hacer. En cualquier caso les recomendamos que no traten de apropiarse en exclusiva de su figura, pues dada la trayectoria en vida de la citada, cabe pensar que posiblemente no estaría muy de acuerdo con los que ahora se aprovechan rastreramente de su memoria.

Mientras tanto, demostrando su talante democrático, “cum fraude” no ha tenido a bien comparecer en el Congreso para informar de la situación tan delicada por la que estamos pasando y de las medidas que adoptará.

Conclusión, hay gente que vuelve a las andadas. Si les sale mal, se pasarán otra vez años llorando aunque ellos se lo buscaron.