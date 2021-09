Alfonso Rojo: «La falla indultada y el miedo al Islam»

Supongo que todos ustedes están ya enterados que, tras dos años y medio, con toque de queda, mascarillas y aforos limitados, se han celebrado las Fallas de Valencia.

Unas fallas inéditas las 2021, porque han tenido lugar en septiembre y no en marzo, que es cuando corresponde, pero lo del estrambótico cambio de fecha no es lo que me ha llamado la atención.

Lo más relevante del festejo ha sido la decisión de no quemar parte de uno de los artísticos montajes, de madera, cartón piedra y pintura, para no molestar a los musulmanes.

La noche del pasado 5 de septiembre, los ciudadanos reunidos para ver arder la obra de la comisión fallera Duque de Gaeta-Pobla de Farnals observaron como una parte de esa ‘escultura’ –en concreto una media luna y algo que parecía una mezquita- no ardía.

Esos fragmentos fueron `salvados’ y entregados a representantes islámicos de la Ciudad del Turia, acompañados de una declaración en la que se explicaba que eso se hacía “en aras del respeto y el cariño a todas las culturas”.

Cambiarle el nombre a las cosas, no modifica su naturaleza.

No es respeto, tampoco cariño. Lo que hay detrás de esta insólita decisión es ‘cagazón’.

A los mismos que no tienen empacho alguno en hacer todo tipo de befas y mofas contra la religión católica y que nunca han dudado a la hora de quemar la representación de símbolos cristianos en las Fallas de Valencia, les entra diarrea incontenible a la hora de meterle fuego a una mezquita de cartón y a una media luna de juguete, en cuanto los mahometanos locales les hacen llegar el aviso de que se pueden enfadar.

En descargo de los asustados falleros de Duque de Gaeta-Pobla de Farnals, hay que recordar que tampoco los humoristas, los que hacen viñetas en los periódicos, los Jordi Evole, Ana Morgade, Dani Mateo, Wyoming y compañía se atreven a hacer el menor chiste sobre los de Mahoma.

Tampoco Rita Maestre, la que irrumpía en tetas en la capilla dela Universidad Complutense o Sandra Gómez, vicealcaldesa y portavoz del PSOE en Valencia, que el pasado diciembre y para ilustrar al personal sobre la importancia del coño, se largó una felicitación navideña con la Virgen maría pariendo de forma descarnada y se quedó tan fresca.

Es lo que tenemos.

Eso y encuestas, porque hoy han salido al menos dos nuevos sondeos y en ambos los puntos clave y la tendencia son muy similares: el PSOE sigue cayendo y no llega ya ni a los 100 escaños, Podemos se reduce y VOX y PP suman suficientes diputados para la mayoría absoluta.

Desde que Pedro Sánchez fuera vapuleado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, el socialismo ha entrado en declive.

El socio de los proetarras de Bildu y de los golpistas catalanes montó un baile de ministros, con aroma de purga, para intentar invertir el curso de las encuestas, pero no le ha funcionado.

Si las elecciones generales se celebrasen ahora, es evidente que el líder del PSOE tendría que salir escopetado de La Moncloa, pero no parece probable que vaya a haber llamada las urnas antes de finales de 2023.

Y eso lleva a algún periódico a titular rimbombante con la frase: “A Sánchez se le va a hacer muy larga la Legislatura”.

Discrepamos; a los que se nos van a hacer eternos los dos años que restan con ese felón de presidente del Gobierno de España, es a nosotros.