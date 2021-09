Yolanda Estrada: «De la miseria de la Izquierda a los Gobiernos de la Libertad»

Si hay un adjetivo que describe la acción de cualquier forma de gobierno liderada por un radical de izquierdas que no cree en su país, en la libertad, en el progreso ni en las personas.

Ese adjetivo es, sin duda, miserable.

Miserable en cualquiera de las acepciones de la Real Academia Española de la Lengua. Miserable por las consecuencias de sus escalofriantes gobiernos. Miserable por considerar a los demás tontos, ignorantes o sin suficiente conocimiento para entender políticas dañinas y perjudiciales.

Miserable.

La izquierda radical. El comunismo. La ignorancia o el “maquiavelismo” puro. Destrozan una sociedad. Nos llevan al abismo de la miseria y nos conducen a una situación en el que la mentira, el odio, el revanchismo, la falta de idoneidad, la desilusión, la desesperanza, tiñe todo un país.

Y España está en esta situación con un presidente del Gobierno que miente descaradamente a todos los españoles, manipula sin sentir ningún tipo de rubor, interviene aquello que quiere intervenir para obtener todo el control sobre nuestras voluntades. Nos hace más pobres cada día. Es más caro vivir. Nos cuesta vivir más. Es más difícil llegar a final de mes que hace un año. Y muchísimo más que hace dos.

Todo cuesta más. Pagar el recibo de la luz, llenar el depósito de nuestro coche. Nuestro día a día. Y qué decir de aquellos que tienen sus propios negocios.

Miseria. Esta izquierda radical representada por Pedro Sánchez sigue generando y cultivando de manera indecente un futuro demoledor y que, hace pocos días, empezó a aderezarlo con un odio callejero “fake o no” y contra una Comunidad española. La Comunidad de Madrid.

Miserable.

El jueves 16 de septiembre se reanuda el curso político en la Asamblea de Madrid. 139 diputados que representamos a los madrileños mantendremos debates en torno a iniciativas políticas, propuestas legislativas, investigaciones varias. Y todo ello con un telón de fondo.

El ataque “miserable” a nuestra Comunidad. A Madrid.

Pedro Sánchez se ha encumbrado. Su rechazo o fobia a Madrid será el principio de su final político. Y estoy convencida que así será.

Los diputados del Partido Popular no hemos dejado de trabajar ni territorialmente ni con los sectores de nuestra sociedad. Llevamos el pulso político desde el día siguiente a las elecciones del 4 de mayo. Porque. Lo sabemos. Queda mucho por hacer. Queda mucho que demostrar.

Y si. La libertad ganó. Pero sabemos que tenemos que seguir luchando no solo porque no nos la toquen. La libertad, me refiero. Sino para luchar contra un Gobierno de España que no cree en ella. No cree en la libertad.

Y desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular, como diputada, tengo que reconocer que me asombro con las contradicciones e incoherencias de parlamentarios de otros grupos políticos. Me quedo fría ante las faltas de respeto, insultos e incluso gestos más propios de dictadores que de demócratas y que esas actitudes reciban el aplauso de algunos pocos o el silencio cómplice de otros. Pero, seguiré mirando hacia adelante.

Seguimos luchando.

La Libertad no solo es un eslogan. Sabemos que nos la quieren arrebatar. Y si hay alguien que defiende con uñas y dientes nuestra libertad. Sin duda alguna es nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso. Y eso pesa mucho en todo el arco parlamentario madrileño.

Demasiado.

Y empezarán (seguirán) atacándola personalmente. Seguirán (empezarán) a buscar lo que sea con tal de aniquilarla. Y se equivocarán. Desde el primero hasta el último de la fila que crea que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se achantará.

A partir del 20 de septiembre: – Libertad horaria para hostelería y ocio nocturno. – Fin de las restricciones de aforo en cines y teatros. – Ampliación a 10 comensales en terrazas. Madrid va por el buen camino. pic.twitter.com/kQNGaTlvTm — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 13, 2021

Y es que el Partido Popular curte. Nuestras siglas representan años de lucha y defensa de la libertad en aquellos territorios donde era arriesgado hacerlo. Donde es arriesgado hacerlo. Así que, estamos curtidos. No tenemos miedo. Pero no buscamos tampoco la crispación permanente, ni el insulto como recurso, ni la amenaza como baluarte. No.

Desde el mismo momento en el que una mujer se plantea ser madre, defenderemos esa decisión. Pasando por exigir una educación de calidad o facilitando el acceso a la vivienda a los jóvenes. Apostando e incentivando la toma de decisiones necesarias para que en nuestra Comunidad se genere empleo. Suprimiendo trabas administrativas inútiles. Apostando por el medio ambiente. Defendiendo a todos los municipios madrileños. Apoyando a aquellos que arriesgan todo por una ilusión. Un proyecto. E incluso, bajando impuestos y suprimiendo aquellos que son anacrónicos.

Esto es la Libertad. Esto es el Partido Popular.

Y la Libertad se abrirá paso entre esa miseria que la izquierda quiere. Porque los españoles quieren libertad. Queremos libertad.

La única vía para alcanzar este objetivo es seguir apostando por el Partido Popular. Que Pablo Casado sea el próximo Presidente del Gobierno de España. Y así, querido lector. Solo así. Conseguiremos acabar con un Gobierno “miserable” y pasaremos a un Gobierno de Libertad.