Sostres: «Casado debe seguir beneficiándose de la fuerza de Ayuso y no enredarse en una tonta guerra partidista»

Mal negocio está haciendo Pablo Casado.

El presidente del Partido Popular abrió innecesariamente la caja de los truenos en el seno de la formación madrileña al pretender confrontar a la principal candidata, y hasta entonces única, Isabel Díaz Ayuso, con José Luis Martínez-Almeida.

La máxima dirigente de la sede de la Puerta del Sol ha visto como desde Génova 13 han forzado la máquina para meter en la carrera por ocupar el puesto de responsable del PP en Madrid al alcalde madrileño.

Sin embargo, las críticas a este frente abierto por el dúo Casado-García Egea no cesan.

La última viene desde el ABC, concretamente su columnista Salvador Sostres que este 15 de septiembre de 2021 escribe un artículo en el que muestra su apoyo incondicional a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Asevera que es un error de bulto haber siquiera planteado el enfrentamiento por el poder en el PP madrileño:

Discutir con la presidenta es estéril y estúpido. Estéril porque pierdes y estúpido porque ella tenía razón, todo el mundo lo sabía y ahora tú eres el que te equivocaste de enemigo y has perdido. Hay algo peor que hacer el ridículo, y es hacerlo en público. Esta guerra por lo obvio, que es que la presidenta de la Comunidad sea la presidenta regional del partido, es la clase de ruido que el PP no necesita.

Cree Sostres que todo parte de Teodoro García Egea, el que fuera alcalde de Cieza (Murcia) y ahora secretario general del PP:

Pablo sabe cuál ha sido su historia con la presidenta. No sé si Teo lo sabe. Teo no es un mal chico, por qué iba a serlo, pero tiene una relación provinciana con el poder. Poco fina, poco elaborada, totalmente desvinculada de la calidad y mucho más acomplejada que inteligente. Podría haber convertido a la presidenta en su principal aliada, en su cómplice, pero le ha salido el quinqui de Murcia y ha puesto a su líder en la imposible situación de aparentar lo que no es y todos lo sabemos.

Insiste en que Casado tendría que seguir aprovechando la fuerza de Ayuso para poder acercarse a La Moncloa:

Y sentencia aseverando que cualquier ciudadano español, sea de donde sea, no dudaría en elegir a Ayuso antes que a cualquier otro político:

No hay ningún español que, en la intimidad y puesto ante su contabilidad diaria, no prefiriera a Ayuso que a cualquier otro político, incluso a los que él mismo haya podido votar. No existe ni un sólo independentista con dos dedos de frente que no reconozca en privado que nos iría mucho mejor con ella. Muchos discrepan de su estilo y algunos le reprochan una cierta ligereza, pero la presidenta ha sabido conectar con la inmensa mayoría a través de la libertad y la economía, que son lo mismo, y lo fundamental en nuestras vidas.