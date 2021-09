Rosa Díez: «Sánchez, usted es un traidor que legitima la trayectoria de los golpistas»

Verbaliza en un contundente artículo la indignación que une, a buen seguro, a 47 millones de españoles.

La fundadora de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez, escribe este 16 de septiembre de 2021 en las páginas de El Mundo, una tribuna en la que deja aplastado a Pedro Sánchez por blanquear a los independentistas catalanes.

La que también fuera una destacada dirigente socialista asevera que ya no tiene otra vía que no sea la de los medios de comunicación para hacer valer su derecho a la libertad de expresión y a criticar que el presidente del Gobierno haya hurtado a los políticos elegidos en las urnas el control al que estos deberían someterle:

Enumera Díez las razones que le han llevado a poner negro sobre blanco su queja:

En primer lugar quiero decirle que no tiene usted ni autoridad ni legitimidad para negociar en mi nombre en un foro extraparlamentario; que usted no tiene legitimidad ni autoridad para negociar en una mesa extraparlamentaria sin luz ni taquígrafos ni un solo asunto que ataña al modelo de nuestro país, a su estructura institucional o al derecho de ciudanía que la Constitución me reconoce como ciudadana española.

Usted no es propietario de nuestros derechos, como no lo es de las vacunas que se nos han suministrado. Le niego el derecho a arrogarse una capacidad para negociar la soberanía que reside en el pueblo español. Los derechos que nos reconoce la Constitución no son negociables, usted no tiene legitimación ni autoridad para mercadear con ellos.