Eduardo Inda: «La guerra montada en el PP de Madrid es una imbecilidad nivel Dios»

Nadie, en su sano juicio, lo entiende.

Cuando el PP tiene en su mano poder plantarse en La Moncloa en un plazo de dos años, a finales de 2023, dentro de la formación se ha optado por darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez.

Y todo a cuenta de una absurda pelea por ver quién preside el partido en Madrid.

Lo lógico, tal y como sucede en otras comunidades autónomas donde gobierna el PP, es que el máximo exponente regional de los populares sea precisamente el jefe del Ejecutivo territorial.

Dicho en plata, en la Comunidad de Madrid tendría que ser Isabel Díaz Ayuso y así se ponía fin a la polémica.

Sin embargo, tal y como expone este 18 de septiembre de 2021 Eduardo Inda en La Razón, en Génova 13 han decidido tirarse piedras contra su propio tejado.

Tal es el despropósito que se ha implantado en la fuerza presidida por Pablo Casado que hasta un ‘fontanero’ de Moncloa muy próximo a Pedro Sánchez, según cuenta el también director de Okdiario, este «está dando palmas».

El columnista navarro no entra en ver quién tiene la responsabilidad de haber abierto una guerra sin sentido en el seno del PP, si bien intuye que el principal culpable tiene un nombre y apellidos concretos y, como pista esencial, tiene por afición lanzar huesos de aceituna:

No sé de quién es la culpa de esta pelea de gallos. Intuyo que más de ese deseo del general secretario del PP, Teodoro García Egea , por controlar las territoriales, que de un Miguel Ángel Rodríguez que está a lo suyo, vender la extraordinaria gestión de su ‘amita’, Díaz Ayuso. Tan legítimo es lo uno como lo otro. Aunque tal vez al listísimo García Egea habría que explicarle que tampoco es cuestión de entrar cual elefante en cacharrería en cada una de las autonomías, especialmente en las que gobiernan. También tiene cabreado como una mona a un tipo que es lo más parecido al Hombre Tranquilo de John Wayne : Juanma Moreno .

Inda recuerda una cosa muy clara a quienes dentro del PP hayan desatado este conflicto a cuenta de la presidencia de la formación en Madrid:

Sea como fuere, tengan razón los unos, esté del lado de los otros, una cosa está clara: el enemigo no está en casa. El adversario se llama Pedro Sánchez. A él han de dirigir todas sus fuerzas, todo su talento y todas sus razones, que no son pocas. Griegos y romanos, que por algo son los más grandes imperios de la Antigüedad, tenían meridianamente claro que la estrategia más efectiva en el arte de la guerra consiste en dividir al enemigo. ‘Divide et impera’, que decía Julio César.