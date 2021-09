Girauta manda un inequívoco recado a Casado: «Al sanchismo solo le desalojará del poder la suma de PP y VOX»

Tiene olfato político y, sobre todo, un acerado sentido de la realidad.

Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos, deja bien claro este 25 de septiembre de 2021 desde las páginas de ABC, que la única posibilidad que existe para desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa pasa por un acuerdo entre Pablo Casado y Santiago Abascal.

El analista expone con precisión de cirujano que no cabe otra alternativa, aunque es consciente también de que es una posibilidad que no gana muchos adeptos en la acera de Génova 13, verbigracia la sede del Partido Popular.

Pero Girauta lo tiene muy claro:

Háganse a la idea los estrategas del espacio liberal-conservador: al sanchismo solo lo podrá desalojar del poder, llegado el día, la suma poselectoral del PP y VOX . Que a algunos no les guste tal alianza no altera el hecho de que sea la única posible.

Igualmente, no duda en decir que VOX se ha convertido en el refugio de exvotantes del Partido Popular defraudados con dirigentes pretéritos:

Este se nutre básicamente de exvotantes del otro porque el rajoyismo les defraudó, ya fuese por su falta de visión en Cataluña, ya por su renuncia a reformas urgentes cuando tuvo mayoría absoluta para abordarlas, ya por su negativa a dar la batalla cultural. O por todo ello a la vez. No es menos cierto que aquel PP no es este, que Pablo Casado no ha tenido todavía ocasión de demostrar quién es como gobernante y que la vieja cúpula ya no decide nada. A Casado, de momento, se le debe juzgar como líder de la oposición. Pero este no es el tema, sino la naturalidad con que PP y VOX habrán de competir en el terreno de las propuestas.