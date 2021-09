Inda: «Por mucho que Marchena condene al pájaro de Puigdemont, llegará el tío Pedro y lo indultará»

Peocas esperanzas tiene, por no decir ninguna, en que Carles Puigdemont acabe encarcelado en España.

No es que tenga la bola de predecir el futuro, pero sí que maneja con habilidad los precedentes judiciales y la habitual intromisión del Gobierno Sánchez para cambiar el curso de las cosas.

Eduardo Inda, en su tribuna de La Razón de este 25 de septiembre de 2021, se muestra, más que pesimista, realista ante lo que va a suceder con el prófugo del flequillo:

Los precedentes hacen presagiar lo peor para los que amamos la igualdad de todos los ciudadanos ante Doña Justicia, para quienes defendemos a cara de perro el Estado de Derecho y para los que sostenemos que sin ley no hay democracia. Por mucho que los decentes fiscales del Tribunal Supremo insten el encarcelamiento del pájaro, por mucho que más tarde reclamen su procesamiento, por mucho que Llarena lo siente en el banquillo y por mucho que Marchena lo condene, dará igual porque luego llegará el tío Pedro con las rebajas y lo indultará.

El articulista recuerda que el exministro de Justicia Juan Carlos Campo ya dejó abonado el terreno para que incluso a personajes de esa calaña se les pudiera indultar sin necesidad de tener que pasar por un proceso judicial:

Eso en el supuesto de que el caso llegue a Sala porque, con un par, el ex ministro Campo sugirió hace meses que se puede otorgar el indulto antes incluso de la condena, apelando implícitamente al precedente de la Justicia franquista con los protagonistas del sonadísimo caso Sofico.

Eduardo Inda rememora lo que pasó con la banda de Junqueras y esgrime que no hace falta que un independentista huya de España y cueste juzgarlo. Si aun estando dentro de nuestra jurisdicción, al final el exvicepresidente catalán y el resto de políticos responsables de la intentona golpista ya disfrutan de la libertad:

España se ha convertido en una farsa, si no en una opereta bufa. Escuchando ayer a comentaristas, leyendo a editorialistas e interpretando a algunos políticos parecería que la detención del delincuente Puigdemont, alias Puchi, representa «una victoria del Estado de Derecho». Por cierto: la misma burra que nos vendieron cuando detuvieron, procesaron y posteriormente sentenciaron a los 12 golpistas que, encabezados por Junqueras, no se habían fugado de España.

Además saca otro argumento, lo que judicialmente ha sucedido con otros países a los que se les ha reclamado la extradicción de Puigdemont:

Vamos a ver si efectivamente el pájaro vuelve a casa o no porque técnicamente es discutible. El extraordinario Pablo Llarena, instructor del 1-O, sostiene que la orden de detención y entrega continúa activa, entre otras razones porque el Parlamento Europeo levantó la inmunidad al ex president de la Generalitat. El problema es que los tribunales europeos han emitido pronunciamientos contradictorios sobre la vigencia o no de la euroorden.