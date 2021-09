Losantos: «Abascal debe combatir en VOX a la horda antivacunas que acosa a esRadio»

Una simple cuestión ha detonado una excelente relación.

Cuenta Federico Jiménez Losantos este 26 de septiembre de 2021 en su artículo en Libertad Digital el auténtico acoso que lleva recibiendo desde hace una semana en esRadio.

Y todo a cuenta de la entrevista que le hizo el 17 de septiembre de 2021 a Santiago Abascal y, más en concreto, por una pregunta que en sí no debería de haber tenido mayor trascendencia, la de si el líder de VOX se había vacunado contra el Covid-19:

Una pregunta de trámite al final de una entrevista en ‘ Es la Mañana de Federico ‘ ha desatado una campaña absolutamente salvaje incompatible no ya con la libertad y la democracia, sino con la urbanidad más elemental, por parte de un sector que pretende representar o apoderarse de VOX, y ante la que Abascal no ha sabido, querido o podido hacer frente. Peor: como Casado , no está sabiendo ver el daño personal y político que su empecinamiento en el error hace a su persona y, en la medida en que su liderazgo es su activo principal, a VOX.

Losantos no entiende como Abascal ha podido enredarse en esta polémica, máxime cuando tienen a políticos como el doctor Steegmann que son proclives a la vacunación:

Se hace una pregunta más que relevante:

Si el voto a VOX está cerca del 15%, eso supondría unos cincuenta mil votantes de esos cuatro millones. ¿Y por esa minucia se ha jugado Abascal su crédito y el de su partido? Confieso que cuando le pregunté si él se había vacunado ya, pensaba en el ya, no en el hecho en sí, que daba por supuesto, fuese cierto o conveniente decirlo. Y como votante de Abascal en las Generales, me indignó la respuesta. Si no se ha vacunado, me parece mal. Que no sea capaz de decirlo, intolerable.

La razón la planteé sencillamente: con la salud pública de por medio, un líder político tan importante tiene la obligación de hablar con claridad. Si considera la vacuna un peligro, decir por qué; si la estima conveniente, fotografiarse para animar a hacerlo. Como Steegmann y Macarena Olona, por ejemplo. Al refugiarse en la libertad individual para no contestar, lo que mostró fue una astucia gallinácea, una cuquería fea y contraproducente.