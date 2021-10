Inda: «Sánchez mandó a tomar por saco la socialdemocracia porque La Moncloa y el Falcon pudieron más que sus principios»

Le sucede lo mismo que a Groucho Marx.

Pedro Sánchez tiene unos principios, pero si estos no se acomodan a sus ambiciones, tiene otros.

La única diferencia es que el cómico hacía gracia y lo del presidente del Gobierno infunde pavor.

El jefe del Ejecutivo ha demostrado con creces que no tiene empacho alguno en mutar su criterio las veces que sea necesario con tal se seguir encaramado en el machito del poder.

Este 9 de octubre de 2021, Eduardo Inda, en La Razón, cuenta con pelos y señales cuál ha sido la evolución mostrada por Sánchez a lo largo de estos últimos años en política.

De hecho, este párrafo es más que elocuente para que quede bien a las claras quién es en realidad el secretario general del PSOE:

Y es que hasta ese noviembre de 2019, el inquilino de La Moncloa había mostrado su oposición más férrea a compartir poder con los morados y estar sostenido por proetarras y separatistas.

Tan opuesto a esas ideas era que el propio Inda desvela una confidencia que le hizo un expresidente de la Comunidad de Madrid y posterior alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón:

Como jefe de la oposición, el columnista recuerda el asco que le producía a Sánchez la mera idea de tener que compartir espacio con la tropa de Podemos:

A mí no me van a decir ni a contar lo que pensaba Sánchez del ahora multimillonario Pablo Iglesias. Porque lo ha desvelado públicamente y porque me lo expresaba en privado cuando era el jefe de la oposición, aún me hablaba y no se le había subido a la cabeza eso de vivir en Palacio. Siempre le agradeceré la llamada que me hizo en enero de 2015 cuando el matonil y no menos quinqui secretario general de Podemos me insultó en La Sexta Noche. Aquel Pedro era un anticomunista al que le provocaba arcadas la mera idea de compartir algún día Gobierno con tipejos como El Coletas, Echenique, Belarra y la locuela del todos, todas y todes.