La factoría de ‘bergogliadas’

En la Catedral de Toledo, se ha grabado el “caliente y apasionado” videoclip de un trapero, que muestra cómo se profana con permiso de la jerarquía católica responsable, el suelo de una catedral católica.

“Excusatio non petita, accusatio manifesta»

Para acabarlo de arreglar, el Deán del Cabildo Primado de la Catedral de Toledo, ante el justificado y comprensible escándalo e indignación de los fieles, se ha descolgado con un escrito en el que intenta patéticamente, justificar lo injustificable:

Nota de prensa del Sr. Deán del Cabildo Primado: Ante las reacciones provocadas por la publicación de un vídeo que contiene algunas secuencias grabadas en la catedral primada, deseo manifestar lo siguiente:

1. El vídeo presenta la historia de una conversión mediante el amor humano. La letra de la canción es precisa: «Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo».

2. Además, a ciertas actitudes de intolerancia contrapone la comprensión y acogida de la Iglesia, tal y como se manifiesta en las secuencias finales del vídeo.

El alzhéimer de Mr. Deán:

Lo que se olvida el señor deán es de añadir lo que “gorgoritea” el resto de la letra, mientras el presunto cantante, repasa y palpa “con perspectiva de género” la frondosa morfología de la “gogó”: “Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara y que me perdone la Virgen de la Almudena las cosas que hago en tu cama”… “Me sacaste de la oscuridad, somos un asunto de gravedad, tú despierta ese diablo mío que me roba toda espiritualidad, ya no sé lo que me pasa, ahora nada te reemplaza, tu boca es como mi casa”.

¿Cuánto ha cobrado presuntamente el Cabildo por convertir la catedral en cueva de bailarines?

A este respecto, el sacerdote católico, Francisco J. Delgado [(@PadreFJD) October 8, 2021], ha publicado lo siguiente: “Como sacerdote de la Archidiócesis me avergüenzo de la actitud del Cabildo Catedralicio. A la vez, como católico exijo conocer el importe por el que los canónigos han vendido la santidad del Templo Primado. Porque todos sabemos que esto no se ha hecho gratuitamente.”

¿Qué hubiese dicho Jesucristo?

Pues el Evangelio no solo cuenta lo que dijo, sino además lo que hizo: “No hagáis de la casa de mi Padre, una casa de mercado…” “Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo…”

¿Qué ha dicho el Papa Francisco al respecto?

Pues se ha puesto muy serio y ha advertido desde la Universidad Lateranense, como aparente doctor de la Iglesia de la Climatología, del peligro que corre “nuestra casa común” por el cambio climático, al tiempo que ha llamado a «sentar las bases de un diálogo abierto y estructurado, con todos, sobre cómo conocer y escuchar la voz de nuestra casa común».

¡Ahora está todo claro! Lo del ardiente videoclip en la Catedral de Toledo, no es culpa de Mr. Deán, sino que es consecuencia del calentamiento global… ¡Ya!

El papa Francisco y el conejito de duracell

Y es que por más que ya deberíamos de estar acostumbrados, lo cierto es que la factoría de “bergogliadas” es inagotable a la hora de sorprendernos… Este hombre es inagotable; como el conejito de duracell.