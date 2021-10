Alfonso Ussía: «Sánchez se comportó como una nena en el Desfile de la Hispanidad»

Sigue coleando el asunto de los abucheos a Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno y su núcleo duro siguen sin digerir lo sucedido el 12 de octubre de 2021 durante los momentos previos al Desfile de la Hispanidad por el madrileño Paseo de La Castellana.

No obstante, desde Moncloa ya se olían la tostada y el mandatario socialista apuró el tiempo hasta el límite máximo para que cuando empezase el respetable a pitar ya estuviese ‘protegido’ por el monarca.

Alfonso Ussía, en su tribuna de El Debate, comenta con mucha sorna el momentazo vivido por el presidente:

Jamás me hubiera imaginado que Pedro Sánchez se aproximaría tanto al Rey al llegar y abandonaría el Paseo de la Castellana para evitar los abucheos. Me pareció bastante nena. Un gobernante que chulea a sus gobernados tiene que demostrar más cuajo. Los gritos y los abucheos no buscan sangre. Buscan desahogo.